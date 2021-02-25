自由廣場》（金恒煒專欄）趙少康的「宋美齡陷阱」

趙少康不智要取大位，前總統陳水扁下斷語說：起手式就錯；形同定調「一著錯滿盤輸」。趙少康從出手到現在，國民黨無意修改「一年條款」，主席江啟臣又表態將爭取連任，不只主席夢碎，總統大夢更畫餅充不了飢。

趙少康落到如此難看／難堪的地步，襲用流行語「修昔底德陷阱」，宛如落入「宋美齡陷阱」。蔣介石過世之後，宋美齡鬥不過羽翼已豐的蔣經國，迫不得已搭專機赴美，從此無力染指台灣政局。一九八八年蔣經國病逝，宋美齡計劃完成「我將再起」的大計，無奈政局丕變，新的政治生態不容她再指點江山，從此只能「故國不堪回首月明中」了。

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像「龍太后」宋美齡如此顯赫的權勢，去國十三年而已，就無法「再起」，區區趙少康在歷史垃圾桶中待了二十五年之久，還妄想「我將再起」？宋美齡停留在「反攻大陸」、「漢賊不兩立」的虛幻中，趙少康則停留在他的「起手式」情結中，走不出二十五年前的情境。

趙少康面臨「天然獨」一代，卻想跟中國勾勾纏，患了歷史垃圾桶的幽閉症；完全不知民意。趙少康要台灣買中國疫苖，上週本專欄指出：「台灣人誰敢打？」答案出來了，「遠見」所做民調，台灣人敢打中國疫苖的僅一．三％。

趙少康政治大頭病的幼稚不僅止於此，他還嚷嚷著要求「民進黨主席蔡英文宣示絕不會追求台獨」！民進黨有「台獨黨綱」，公認是台獨黨，蔡英文即使不敢、不願獨，也不可能冒此大不韙；這是其一。何況民進黨一旦放棄台獨主張，不是就變成中國國民黨的二．一版？利基全都掏空，造就國民黨鹹魚翻生；民進黨哪可能笨到像趙少康一樣？這是其二。獨不獨？是民意決定，連中國都知道擋不住了，趙少康空口白話就能壓制蔡英文、壓斷台獨？這是其三。香港被中國生吞活剝，「親中」死路一條，教訓就在眼前，還不夠嗎？獨統之爭，在思想、制度上是民主與專制之爭；台灣若沒有民主化，會有「獨」嗎？這是其四。

趙少康最新的議題是拋出內閣制，他不滿「總統一人獨大，沒有制衡」，然後自我衍義說：「總統好爽啊，勢力那麼大，不想下來，所以才會有兩顆子彈事件發生……。」真是什麼跟什麼呀。尤其說「蔡英文總統任期還有大約三年，不可能再連任，何不在此時推動內閣制？」他表示若蔡英文不做，他第一年當選就推動內閣制，如果修法成功，到時候選立委，爭取當總理。像不像《伊索寓言》中那位「賣牛奶的女孩」在一連串慾望幻想的空中建樓閣？

台灣並非總統制而是超級總統制。為什麼李登輝九七年修憲要修掉立法院對閣揆的同意權？李認為連戰會選上總統，但民進黨立委會多數；這個判斷對一半。如果蔡英文果真修成內閣制，民進黨保證可以永遠執政，蔡英文三年後繼續當權，任期可以比英國柴契爾的十一年或德國梅克爾的十五年還長。

「趙少康陷阱」比「宋美齡陷阱」慘。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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