武肺、香港與新疆引出政治氣候變化，撥去雲霧，眼前一片清晰，習家政權的惡性、台灣不靠中國反而好、美台關係提升，戰略紅線畫定、台灣的身分和替中國搖旗吶喊者的面目，都更清晰彰顯在世人眼前。

揮別模糊轉向清晰，國際因素主要操之在人，台灣只有站穩腳跟，善盡責任；自己身分的清晰操之在己，既有人民支持，也獲民主友邦理解。

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護照設計縮小英文「國號」，極大化英文「台灣」，讓持照人身分及發照國家一目了然；海巡署的巡邏艇標示大字英文「台灣」，眉目分明。中國霸道在國際組織強暴台灣身分，台灣不冒牌當中國是適當反制。

但有幾個跟兩蔣喊反共的中國人，不甘歲月老去，有人倡言巡邏艇應放大標示英文「中國」，不讓中共「專用」；有人不知所云把蔣介石的反攻大陸口號改成「一分軍事，九分政治」；也有人碎碎唸，逼政府買不安全的中國疫苗以表示「善意」。

這些人吵吵嚷嚷迷戀中國，還把中國黨的異類「台灣人」黨主席做掉，逼他宣示不考慮競選下屆總統，讓他知道自己中國血統不純，只能學王金平抬轎，不能搶坐轎。

這些蔣介石的徒孫，竟不知蔣介石有「亡國」與「被凍結在台灣」之嘆，「三分軍事」只是被迫放棄「反攻大陸」的飾詞。從對日和約、中美共同防禦條約到台灣關係法，都有「適用範圍」的界限；蔣介石未經美國同意更不得對中國使用武力。

本土政權沒有侵略的野心，軍事只基於自衛的必要。美國不准蔣介石打人，並沒有說他不能自衛，「一分軍事」能自衛嗎？才唱衰美國靠不住，不要淪為美國棋子，突然可以改口「安全靠美國」，這種騙子嘴臉，清晰在台灣人眼前！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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