社論》台灣其實沒有「荷蘭病」的問題

過去一年，武漢肺炎全球肆虐，衝擊各國。台灣因應疫情得當，人們生活大致如常，整體經濟表現亮眼，經濟成長率三．一一％優於中國等鄰邦，在全球前三十大經濟體居冠。其間，各行各業受疫情影響程度不一，但以科技電子為主的產業出口暢旺，帶來鉅額貿易順差，加上金融市場熱絡，吸引外資大量流入，新台幣不斷升值。於是，關於「荷蘭病」（Dutch Disease）的討論隨之出現。中央銀行有理事關切，我國當前近似當年「荷蘭病」出現的景況，傳統產業恐因貨幣升值而喪失國際競爭力；主計總處主計長朱澤民以我國產業平衡發展，非僅半導體業一枝獨秀，不可能染上此病。

荷蘭一九五九年發現北海天然氣油田，出口因之擴增，貨幣大幅升值，推升工資上漲，導致傳統製造業因競爭力下降而衰退，這又帶來失業與社會福利支出增加，財政赤字飆升。經濟學者因此以「荷蘭病」泛指某一產業部門獨秀，導致其他產業下滑的因果關係；荷蘭當年因天然氣出口驟增而起，也發生在資源經濟豐沛、外援、外資流入劇增的某些經濟體，導致不同經濟產業部門榮枯互見現象，不利整體經濟發展。

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從情勢上看，有人擔心台灣經濟染上此症，事出有因。過去一年，我國貿易順差達五百八十八億美元，今年預估再增為六百四十億美元。外貿鉅額順差，加上外資不斷流入，外資連續淨匯入，央行外匯存底已逼近五千五百億美元，同期間國際美元走勢趨弱，都使得新台幣升值堅挺。儘管新台幣升值幅度未必高於鄰近國家，但對有些出口導向的傳統製造業，在飽受疫情煎熬之際，匯率因素無疑增添壓力。

然而，若因此憂心台灣經濟將步入「荷蘭病」，不免失諸過慮。

的確，我國有幣值堅挺帶來的效應。過去一年新台幣升值五．六九％，為近三年最高升幅，以中小企業為主的傳統製造業頗受衝擊；疫情原已降低市場需求，走升的幣值進一步削弱其競爭力或吃掉利潤，業者吸收匯損的能力也相對較差。不過，整體來說，除去國際美元的因素，外貿順差所推升的幣值，具體反映了經濟基本面的實力。在全球經濟普遍衰退的情況，我國經濟「腳步堅定、穩健成長」，並非虛言。

從而，當前經濟對策既須針對因疫情而受衝擊的產業，尤其內需型、外來觀光客相關及傳統出口業者，提供必要協助，有如政府去年推出的紓困振興措施，彈性靈活再推動。更重要的，應是把握如今穩健成長的情勢，追求整體經濟產業的脫胎換骨或升級，力求強化弱勢產業，精進優勢產業，並加緊與國際技術、產業鏈結盟。

有如國人所見，在疫情改變全球經濟產業的變局中，我國的半導體、生醫科技表現不俗，特別是半導體產業在晶圓代工、封裝測試於世界都居冠、ＩＣ設計居亞軍。最近在全球汽車晶片缺貨困局中，德、日、美等國都有求於我，如實凸顯了台灣舉足輕重的地位；此時科技產業更應再求精進，不僅強化台灣產業鏈及聚落，還要積極加入國際間諸如「民主科技政策聯盟架構」的建構及參與。以研發投資創新、國際連結、強化實力，才能在「世界盃」的競爭中立於不敗之地。

有關「荷蘭病」的討論中，貨幣升值是其中肇因，這方面主其事的央行也應有新思維和做法。我國身為長年外貿出超的國家，貨幣易升難貶。實務上，央行在外匯市場常被指「阻升」新台幣，這一做法已面臨越來越大的國際挑戰和質疑，來自美國的匯率操縱國指控和報復的陰影尤揮之不去。

進場干預匯率，雖旨在穩定幣值，但累積過多外匯存底形同國家資源的低效利用，導致資金氾濫和低利，為金錢遊戲添柴火，並助長若干產業界的依賴心態，降低其以匯率避險、內外投資併購整合、產業升級的努力。央行的貨幣政策有其兩面性，利率及匯率變動對不同部門利弊有別，從整體經濟利益著眼，以符合國際化、自由化的市場運作，才是正辦。同樣地，台灣經濟要脫胎換骨，產業經濟也須自立自強，業界在外貿導向的現實環境面對挑戰、開創新局，當年曾以此打造成功的經濟經驗，面對後疫情時代的嶄新考驗，尤須如此。

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