自由廣場》奇怪的帶風向民調

◎ 潘煦茹

最近，台灣政壇掀起了一股「選總統熱」。老金童趙少康才剛回歸國民黨，就宣布要參選二○二四；而民眾黨主席柯文哲，更誇口說選總統「一年時間準備就夠了」。

隨著這股選總統熱潮，各家媒體也開始熱議各政黨可能的參選人聲勢。其中美麗島電子報是最早每兩個月定期公布特定政治人物的「信任度」排名，用來推論他們參選的聲勢高低。往往美麗島民調只要一公布信任度排名，各家媒體就爭相引用報導，影響所及，也開始有部分媒體跟進採用所謂好感度、喜好度，進行總統大選的選情預測。

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事實上，要調查民眾比較支持誰當總統是「單選題」，不管幾個人參選，我們只能選擇支持一個人。現在坊間媒體有關政治人物信任度、好感度之類的民意調查，其實是「複選題」，因為民眾可以同時信任、欣賞不同的政治人物。所以特定媒體用有虛胖灌水之嫌的信任度排名，拿來推論二○二四的總統支持度，實在是邏輯不通、十分奇怪的事。

舉例來說，侯友宜的信任度一直維持在七成左右，但是表態信任侯友宜的人，一樣可以表態信任賴清德、表態信任柯文哲。所謂信任度七成，並不等於侯友宜二○二四參選就能囊括七成以上的選票。

如果這些媒體真的想知道，當下民眾最可能支持誰？最簡單且正確的問法應該是：「在某甲、某乙、某丙中，你最支持誰來做我們下一任的總統？」或是「在某甲、某乙、某丙中，你認為誰最適合做我們下一任的總統？」相信會馬上得到更精準、且更具參考性的答案。

特定媒體捨此簡單明瞭的「總統支持度」或「總統適任度」調查不做，卻一再誤用「信任度」、「喜好度」來推論選情，就不免讓人懷疑，是否在為特定政治人物帶風向、造聲勢。

內行看門道，外行看熱鬧。距離大選還有三年，這些奇怪的媒體民調，真的先看看就好。

（作者是民調從業人員）

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