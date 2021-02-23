自由廣場》匯率高低估如何判斷？論人民幣匯率霸凌問題

四十年來(1980~2020)亞洲各主要出口國匯率之變動表(黃天麟製表)

◎ 黃天麟

最近台幣升值趨猛受到熱議。數月前台灣機械公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率廿九防線一破，業者都將做白工，但去年十月就突破廿九元兌一美元，向廿八．五元邁進，然而台灣機械大廠股價都創新高，為什麼？因為主要競爭國韓、中、日幣對美元均相對升值。所以匯率之是否高估或低估，還得看競爭對手的匯率，只要能同步升貶，新台幣升值就無可大驚小怪。

另一個判定匯率是否高或低估的主要依據，則是「觀察期」，比較一個月或兩個月沒有意義，要用較長時間去觀察，起碼一年，更精確的是十年、廿年，甚至四十年。一個國家有沒有用匯率獲取不當競爭力，使用四十年觀察期的走勢最為明顯。請參閱下列四十年來各國匯率升貶度表。

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由上表可一目瞭然，以四十年走勢言，日円在亞洲大出口國中是最強勢的貨幣，也是日本經濟遺落卅年的主因。台幣也是長期對美元升值的國家，也因此引發廠商西進，讓經濟起落不定，韓國是利用東南亞金融危機，及二千年網路泡沫經濟大貶的國家，藉此打垮了日本三洋、東芝、台灣DRAM、面板產業，中國即是操縱匯率，以匯率紅利崛起的最佳範例。四十年觀察，我們應該獲得一個明確答案，即中國才是長期的匯率操縱國、韓國次之，台灣、日本不是。

令人嘆息的是，世間總有因循守舊的專家，認為人民幣雖然在一九八○年代大貶，但其效力早已在往後的十幾年中由工資之調升、進口物價之上升及通貨膨脹所抵銷，人民幣已處於合理價位。持此立場者大有人在，包括國際貨幣基金（ＩＭＦ）及美國商務部許多官員。

事實真相是，當今人民幣仍低估約卅五至四十％，因被物價、工資稀釋的，只限於部分工資與物價、房價而已，仍有許多經濟要素以「差點」（Handicap）「溫存」其「匯率紅利」。日前南韓與中國間交鋒的泡菜戰，即是一個明顯的例子，南韓是「泡菜宗主國」，但二○一四年南韓進口泡菜九十九％是中國產，主因是價格。我們還可以列舉數以千計的例子，如果在中國製作都比在日、美便宜，毫無疑問，這是「人民幣低估」的結果，試問︰若人民幣匯率升至三元人民幣兌一美元，中國泡菜還能大量出口南韓嗎？中國去年還有五三五○億美元貿易順差，是從哪裡來的？

冀望美國的財政金融官員在判定匯率高估、低估之時，除「短觀」外，進一步以「長觀」看匯率，才能正確認識人民幣低估的問題。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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