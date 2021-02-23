自由廣場》被遺忘的國安危機

◎ 蔡緯賢

內政部發布新聞稿，指出今年一月台灣的人口出生數為九六○一人，死亡人數則是一六三二二人，意即台灣人口進入明顯負成長。

身為一個小兒科醫師，我每年都會觀察人口出生的變化，簡而言之，史上極高是民國六十五年人口的出生數有四十二萬人，然後就緩慢下降。民國八十六年以前，都還有卅萬人以上。民國八十七到一○五年之間，基本上還有廿萬人以上，惟民國九十九年只有十六萬人。然而一○六年是十九萬人，一○七年十八萬人，一○八年十七萬人，一○九年十六萬人，一一○年一月卻只有九千多人，這是跳崖式的人口負成長，難道今年會直接下探十萬人嗎？

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新生兒的減少，將對各行各業造成影響，其中最明顯的即是學生人數減少，學校逐步關閉退場，流浪教師變多，幼教行業更是首當其衝。至於小兒科醫師的命運，那就不言而喻了（寫到這裡，我都想哭了！）

我們國家現在的人口結構呈現老少兩端人口少、但廿歲到六十歲勞動人口多的橄欖型分布。整體而言，目前是很多的勞動人口，在餵養很少的非勞動人口，所以社會表面上是欣欣向榮的狀態。然而隨著時間推移及預測人均餘命延長，人口勢必老化，未來將是很少的勞動人口來餵養很多的老人，所有健保、勞保、公保都難逃破產命運。

共機每天來台灣西南海域挑釁，電視每天都在報，國人都很緊張。然而少子化更是無聲無息的國安危機，似乎得不到電視台關切的眼神。政府若不能提出更佳誘因來促進人口成長，這個危機就會像是一個急速向下的漩渦，再也沒有回頭的機會了。

（作者是小兒科醫師）

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