自由廣場》整合資源 才能有效施打疫苗

◎ 沈麗娟

陳時中部長公布台灣至少買到二千萬劑新冠肺炎病毒疫苗，甚至有機會上調到四千五百萬劑，雖較其他國家延宕數月，但已為台灣能脫離新冠病毒威脅帶來一線曙光。然而要施打所有採購疫苗量，將是每年流感疫苗五百萬劑的四到九倍，每年秋冬各醫療院所配合流感疫苗注射期間，常常人力吃緊。何況此次新冠肺炎病毒疫苗，每人需注射兩劑，並間隔一個月，需要更縝密的計畫，如未提早部署，雖有疫苗，以現行接種速度，恐需花費相當時間，才能達到一定接種人數，勢必影響經濟、社會及個人健康，不可輕忽。

在台灣，如非地處偏遠，民眾大多享有豐富醫療資源，至一般醫療院所或衛生所接種疫苗大致順利，所以過去社區藥局的藥師雖在社區基層有機會接觸一般民眾，但不需也不必參與疫苗業務。此外，法令亦禁止藥師執行醫療診治，醫療院所藥師僅負責疫苗選購、管理及不良反應通報等。

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近日藥師公會全聯會黃金舜理事長提出「打疫苗，藥師can help」，其實要評估三個前提：一、面對嚴峻的新冠肺炎疫情，衛生主管機關事先盤點投入新冠病毒疫苗的醫療院所場所及人力是否足夠？尤以此次有些廠牌疫苗須以特殊冷鏈儲存，也非所有醫療院所都能配合。二、國際藥學聯合會（FIP）呼籲，已有超過卅個國家藥師，因國家緊急授權藥師加入疫苗注射行列，比照我國嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」藥師執行疫苗注射才有合法性。三、只有經過訓練認證的藥師，才能被授權執行疫苗注射，內容包括基本免疫學知識、疫苗原理及疫苗於公共衛生益處；評估病人是否可以接受疫苗，包括疫苗適應症及禁忌症；各種類疫苗特性及接種時程；監測注射後反應，包括嚴重不良反應、過敏反應及處理方法；心肺復甦術或其他救命術。

特殊疫情狀況下，如能結合所有醫療人員能量，不僅對疫苗接種的倡議、解答民眾對疫苗的困惑、提供疫苗正確知識，或破除謠言等衛生教育有所幫助，也能有效提升民眾疫苗接種的施打率，讓新冠肺炎疫苗在台灣能安全開打，施打時程能迎頭趕上其他國家進度，才是全民之福。

（作者是台大藥學院院長）

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