自由廣場》兩岸協議VS.中英聯合聲明

◎ 李欣芬

新春期間，國民黨陣營一再地推銷中國疫苗，衛福部長陳時中認為須修法，但前衛生署長楊志良十八日接受中廣主持人王淺秋訪問時卻表示，陳時中恐怕忘了兩岸早有簽署「醫療衛生合作協議」，認為指揮中心應該依照這份協議，在防疫和藥品上與中國共同合作。

巧的是，前總統馬英九大年初一（十二日）到行天宮參拜時，針對防疫問題向蔡英文政府提出三點呼籲，第二點便是要推動十一年前在他任內，楊志良以衛生署長身分與中國簽訂的「海峽兩岸醫療衛生合作協議」，亦即要求蔡政府與中國共同防疫。

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我不禁想起在香港「回歸」二十週年前夕（二○一七年六月三十日），當時中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示：「現在香港已經回歸祖國懷抱二十年，《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理，也不具備任何約束力。」天啊！一九八四年簽訂的《中英聯合聲明》，是國際認可的，但中國外交部卻以強烈的語氣，片面就廢棄了，僅視為一個歷史文件而已！試問：馬英九、楊志良與其國民黨等人，怎麼還期望中國會履行與台灣簽訂的任何協定呢？

中共至今依然沒放棄武統台灣，並且在其福建東南沿海針對台灣部署了兩千多顆飛彈；然而，馬英九、楊志良與其國民黨等人，過年期間卻仍心繫祖國，念念不忘配合中共統戰，推銷中國疫苗，要求台灣不要再稱呼武漢肺炎，並與中國共同防疫，可見他們對祖國之情真意切，讓台灣人不由得背脊一陣發涼！

（作者為台灣教授協會會員）

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