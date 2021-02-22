自由廣場》排隊三小時檢測 豈有此理？

◎ 黃士蔚

為了完成出國前三天的核酸檢測，提前一個月上三總網站掛號，當日取件的急篩已經額滿，只能掛隔日取件的普篩，下載自費申請單先行填妥，上面證明文件可勾選身分證或護照，檢測當天攜帶機票等文件報到時，才發現一律要繳交護照影本，一堆人馬立即湧入附近超商影印，網上預約號碼完全無效，全部改採現場依申請書及護照影本報到抽取號碼排隊。

十一點開始報到前，急診室外已大排長龍，彼此既不能保持社交距離，先也無量測體溫等防疫程序，手持號碼牌還要依序排隊，不知號碼牌作用何在？許多家長抱著幼兒，中午時間既不能用餐，也無法如廁，不耐久站的民眾議論紛紛，不斷向院方喊話抗議，院方除緊急調派另一組醫護加入篩檢，依然無視於大太陽下排在馬路上的人潮，既不進行分流，也不排定梯次，國家級院所服務品質如此，無怪現場多位返國人士驚呼，台灣防疫成績斐然，竟然如此魯莽對待篩檢民眾。

請繼續往下閱讀...

國內外多家醫療院所都是在網路掛號時預告檢測時段，分流分梯，甚或自行填寫上傳相關證明文件，以縮短民眾聚集院所時間，絕不會讓戶外排隊二小時之民眾入內後，才開始掛號輸入姓名資料，自排隊到篩檢完畢，需耗時三小時！七千元的收費！不能有更合情合理的待遇嗎？

（作者為退休教師，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法