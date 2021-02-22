自由廣場》台灣買到疫苗 國民黨在氣甚麼？

◎ 楊勛傑

最近購買疫苗的事件峰迴路轉，從一開始的陳時中部長坦承受外力干擾，一夜之間轉變成德國ＢＮＴ公司發聲明表示會繼續進行與台灣的談判。本來是美事一樁，殊不知國民黨人竟氣急敗壞，從趙少康說這是：「偷雞摸狗！」到台北市議員徐巧芯在政論節目表示：「這會影響德國ＢＮＴ和上海復星的商業利益。」真不知道這群人到底是站在誰的角度思考這件事？

我們先把政治議題放一邊，回到最基本的法律ＡＢＣ。稍有一點法律知識的人都知道「契約相對性」原則，簡單來說就是契約只能拘束簽約雙方。現在德國ＢＮＴ公司與上海復星簽訂大中華地區的疫苗代理權，只有德國ＢＮＴ公司有義務遵守這個契約，台灣沒有義務遵守德國ＢＮＴ公司與上海復星公司的代理契約。也就是說，台灣當然可以自行向德國ＢＮＴ公司接觸，如果德國ＢＮＴ公司要遵守其與上海復星公司的合約，其必須拒絕台灣的請求，但是他們也可以選擇違約，向上海復星公司賠錢了事，然後繼續跟台灣做生意。更別說所謂的代理權還有很多前提，德國ＢＮＴ公司和上海復星簽的是不是獨家代理？代理有沒有附上條件？上海復星公司有沒有履行條件？這些都必須看了合約才知道，究竟是誰違約其實很難講。

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其實在商場上就是利益考量，德國ＢＮＴ公司為什麼仍然決定賣給台灣，我們不得而知，可能算一算這樣繞過代理商賣給台灣，即使要賠錢還是比較賺，也可能法律顧問研究過契約後，有十足把握認為這樣沒有違約，他們不用賠償代理商之外，還可額外撈一筆。不過這都是那兩間公司的事，跟台灣毫不相干，但我就不明白國民黨人怎麼個個都變成上海復星的法律顧問啊？氣急敗壞的說，這樣的行為違約，問題是台灣根本沒簽約呀！違約的是德國ＢＮＴ公司啊，要罵也是罵他們，受損害的也是上海的代理商，別人吃麵你們喊甚麼燒啊？可見國民黨人沒有站在台灣人民的角度思考，上海代理商少賺點錢就心疼得不得了，台灣人拿到疫苗反而好像是我們偷來的，簡直莫名其妙！

（作者為律師，台北市民）

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