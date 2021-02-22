自由廣場》趙少康外行到令人吃驚

◎ 陳文明

這陣子，中廣董事長趙少康認為，衛福部陳時中部長跳過總代理，直接找德國ＢＮＴ原廠，違反商業行為，非中國政治力介入，因為陳時中偷雞摸狗行徑，導致採購德國ＢＮＴ疫苗未成功。我不知道趙是無知？還是政治刻意操作？以致沒有是非！

以個人曾在國際品牌大廠多年的採購經歷，以及國內面板領導廠商的業務主管經驗，答案應該是看得起你，原廠才會對應你。如果你不具份量，請找代理商。需不需要透過代理商，當然是原廠決定，如果客戶份量夠，甚至有原廠ＶＩＰ專屬業務！

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以前在ＰＣ品牌廠擔任採購，曾與某國內光學元件龍頭廠業務接洽，發現他回信時間總在深夜。聊起來才知道，他一個人要負責所有亞洲區品牌，如此多的客戶要服務，所以回信往往很晚。另一個業務負責歐美區的所有品牌客戶，最資深的業務主管就全責應對單一最大客戶︱︱美國蘋果公司！至於其他份量較低的客戶，請找代理商，原廠人力資源寶貴，不能浪費！所以無法理解年輕時在跨國企業任職過的趙少康，會不知道這基本的商業邏輯？

德國ＢＮＴ原廠面對那些國家由代理商負責，那些願意直接面對，當然是由ＢＮＴ自行決定，難道反過來是代理商決定嗎？ＢＮＴ原廠願意跟台灣直接對話，並向路透表示會提供疫苗，是ＢＮＴ重視我們台灣這個客戶，絕對不是趙所謂偷雞摸狗行為！

在台灣，面對新冠肺炎的共同嚴重威脅，呼籲國民黨的「趙少康們」，應該團結一致尋求解決之道，而不是把我們政府官員與國外原廠的光明正大商業行為，污衊到黑白不分！

（作者為公務員，台中市人）

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