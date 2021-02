自由廣場》「國防安全鐵三角」整隊後的當務之急

◎ 呂禮詩

上週五總統府發言人公布了國安團隊異動的人事案,歸納輿情反應,外交、兩岸及國防的三個「鐵三角」,將有一番新的氣象,陷入僵局的兩岸關係可能發生微妙的變化。然而解放軍在西南防空識別區的「常態化」活動,於19及20兩日進入了新階段,容不得些許樂觀的想像。

國防部自去年9月17日開始,透過官網「即時軍事動態」發布解放軍空中動態以來,10月計有20天、11月為22天、12月是19天、今年1月高達27天,2月扣除9日至12日年節期間,迄今累積14天;然此,具有對地及艦艇攻擊能力的轟六轟炸機、殲十六及蘇愷三十型戰機的派遣,只有去年9月18、19日,11月2日,與今年1月23、24日及2月8、19、20日。

2月19日殲轟七的出現,發生「質」的改變!以往解放軍對地攻擊與制海反艦任務都由轟六轟炸機、殲十六及蘇愷三十型戰機肩負,殲轟七衍生型雖然曾參與2019年由中國、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克等四國的「國際軍事比賽」,但該原型機已經停產,且其相較於殲十六及蘇愷三十型等第四代戰機的多用途、機動性及偵蒐能力,難以掩飾其老態龍鍾。

更令人驚訝的是,英國《金融時報》日前批露了一月廿三日轟六轟炸機進入西南防空識別區期間,以進入南海的美軍羅斯福號航艦作為模擬攻擊目標;二月十九日羅斯福號航艦駛返菲律賓海時,解放軍派遣了殲轟七、隔日則為轟六及殲轟七的混合編隊。雖然無法得知解放軍此次的行動是否炮製了上次的攻擊演練,但將前一代的戰轟機拉上第一線操演,是不爭的事實。

簡而言之,解放軍的消耗戰進入了新階段,不但使用慢速機消耗國軍的人力、油料及零附件,還運用即將汱除的前一代機遂行「下駟對上駟」的戰略。然其蘇愷三十從浙江路橋機場、殲十六由廣東惠州機場、殲轟七自海南樂東機場起飛,經戰略支援部隊提供目獲,在海軍電子情報偵察機(Y-9JB)及電子情報搜集機(Y-9G)指揮下集結;顯見2017年空軍航空兵團長所謂之「常態化、體系化、實戰化」,已從兵種協同延伸至軍種聯合。

觀察解放軍頻繁進出西南防空識別區與對美軍航艦的模擬攻擊,可歸納為情報偵蒐、出其不意、機動優勢、安全保障與長期執行等能力;此與曾經擔任美國空軍第552空管聯隊(552ACW,The 552nd Air Control Wing)指揮官的霍夫曼(Patricia D. Hoffman)上校,在其著作《尋找天空中陰影:空中游擊戰策略》(Seeking Shadows in the Sky: The Strategy of Air Guerrilla Warfare)一書中,對於空中游擊兵力的運用理念相同。

解放軍將「打游擊」的地面戰思維,轉化為西南防空識別區的襲擾戰術,甚至以下駟的戰轟機陷我上駟之各型戰機於泥淖時,思考空中巡邏兵力應對與防空飛彈追監外的反制之道,是「國防安全鐵三角」重新整隊後的當務之急!

(作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長)

