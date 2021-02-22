自由廣場》「國防安全鐵三角」整隊後的當務之急

◎ 呂禮詩

上週五總統府發言人公布了國安團隊異動的人事案，歸納輿情反應，外交、兩岸及國防的三個「鐵三角」，將有一番新的氣象，陷入僵局的兩岸關係可能發生微妙的變化。然而解放軍在西南防空識別區的「常態化」活動，於19及20兩日進入了新階段，容不得些許樂觀的想像。

國防部自去年9月17日開始，透過官網「即時軍事動態」發布解放軍空中動態以來，10月計有20天、11月為22天、12月是19天、今年1月高達27天，2月扣除9日至12日年節期間，迄今累積14天；然此，具有對地及艦艇攻擊能力的轟六轟炸機、殲十六及蘇愷三十型戰機的派遣，只有去年9月18、19日，11月2日，與今年1月23、24日及2月8、19、20日。

請繼續往下閱讀...

2月19日殲轟七的出現，發生「質」的改變！以往解放軍對地攻擊與制海反艦任務都由轟六轟炸機、殲十六及蘇愷三十型戰機肩負，殲轟七衍生型雖然曾參與2019年由中國、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克等四國的「國際軍事比賽」，但該原型機已經停產，且其相較於殲十六及蘇愷三十型等第四代戰機的多用途、機動性及偵蒐能力，難以掩飾其老態龍鍾。

更令人驚訝的是，英國《金融時報》日前批露了一月廿三日轟六轟炸機進入西南防空識別區期間，以進入南海的美軍羅斯福號航艦作為模擬攻擊目標；二月十九日羅斯福號航艦駛返菲律賓海時，解放軍派遣了殲轟七、隔日則為轟六及殲轟七的混合編隊。雖然無法得知解放軍此次的行動是否炮製了上次的攻擊演練，但將前一代的戰轟機拉上第一線操演，是不爭的事實。

簡而言之，解放軍的消耗戰進入了新階段，不但使用慢速機消耗國軍的人力、油料及零附件，還運用即將汱除的前一代機遂行「下駟對上駟」的戰略。然其蘇愷三十從浙江路橋機場、殲十六由廣東惠州機場、殲轟七自海南樂東機場起飛，經戰略支援部隊提供目獲，在海軍電子情報偵察機（Y-9JB）及電子情報搜集機（Y-9G）指揮下集結；顯見2017年空軍航空兵團長所謂之「常態化、體系化、實戰化」，已從兵種協同延伸至軍種聯合。

觀察解放軍頻繁進出西南防空識別區與對美軍航艦的模擬攻擊，可歸納為情報偵蒐、出其不意、機動優勢、安全保障與長期執行等能力；此與曾經擔任美國空軍第552空管聯隊（552ACW，The 552nd Air Control Wing）指揮官的霍夫曼（Patricia D. Hoffman）上校，在其著作《尋找天空中陰影：空中游擊戰策略》（Seeking Shadows in the Sky: The Strategy of Air Guerrilla Warfare）一書中，對於空中游擊兵力的運用理念相同。

解放軍將「打游擊」的地面戰思維，轉化為西南防空識別區的襲擾戰術，甚至以下駟的戰轟機陷我上駟之各型戰機於泥淖時，思考空中巡邏兵力應對與防空飛彈追監外的反制之道，是「國防安全鐵三角」重新整隊後的當務之急！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法