自由共和國》李弘祺／川普真的只是一場鬧劇嗎？

我不能說川普沒有缺點…，我只用移居台灣人都很熟悉的話來形容他：剛愎自用！這個是他失敗的根本原因。（圖︰美聯社檔案照）

李弘祺／紐約市立大學榮休教授

松田康博教授的觀點我個人非常不贊成，特別是他認為台灣人喜歡川普乃是因為川普敢於挺台灣，反中國。我覺得這個是很小的一點。他根本沒有深入討論全球化所產生的種種問題，特別是「非法移民」（民主黨喜歡說是「未登記的移民」）問題的失序（高科技公司喜歡聘用低薪的非法移民，因此主張要盡量開大門），現在看芯片問題就知道連美國也發現委外設計及製造芯片不是可靠的方法，這些都是川普要解決的全球化問題。但是半年前，民主黨人沒有一個提到這個問題的嚴重性（只指控對被拘留的非法移民很殘酷），現在當然不好意思承認，只好川規拜隨，讓人們覺得基本上民主黨就是為了他們自己的利益非要把川普趕下台，別無特別令人信服的理由。

美國的立國精神第一是自由，這個沒有問題。其次是寬容和同情，這是根源於清教徒的「罪惡感」（因為無端佔領了美洲大陸），而這種寬容的態度也的確是西方文明很大的特色，所以像英國人統治香港的時候，對越南或中國的難民都採取「抵壘」政策，只要你能進來，就都接受為移民。這是很令人佩服的人權政策。川普只是主張要有一定的程序和管理，結果被批評得體無完膚。

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其次，松田教授竟然把什麼川普講了「兩千次謊話」這種競選語言當作是事實，我認為作為一個有國際聲譽的教授竟然沒有仔細審查這個說法的來源和證據，就拿來對川普的許多屬於固執或自以為是的發言當作是「謊言」。言重了。

第三，關於所謂的「可負擔照護法」（Affordable Care Act或歐版健保Obamacare）的說法有值得批判商榷的地方。從人道及國際關係的立場來說，當然，只要人已經在美國住了，那麼不管他是不是合法移民，美國就應該一體照顧，這當然非常合理。何況美國的資源那麼豐富（不夠嗎，就脅迫其他國家讓一些給美國使用；譬如像台灣這麼小國也要三不五時出錢幫美國軍隊打伊拉克），每年支付幾億元照顧這些「未登記的移民」何樂而不為？川普對取消這個法案居然沒有做出美好的說辭，犯了很大的錯誤，實在不值得。

然而，從一般常識來看這個法案，那麼一般人一定會覺得它和「節儉」的美德非常矛盾，因此希望那些支持「可負擔照護法」的人們也多少考慮川普的生活哲學，總不為過吧。川普的做法是主張照規矩來做，不開放給非法移民。這樣做確實很沒有風度，也缺乏社會公義的同情感和憐憫心。但是提倡這種生活哲學也不應該被批評得一文不值吧！我認為「可負擔照護法」不是不能規範或修改，因為很難說它是建立在絕對公平基礎的法案。

至於這個法案是不是與台灣的「全民健保」相同，那麼松田教授心中應該知道，不必我多批評。二○一五年我太太在德國摔斷腿，關節造成複雜骨折，在德國住院近三個禮拜，接受三次手術。我們臨離開德國時只收到帳單。我太太堅持即刻付錢，回國再找美國的保險公司償還我們。朋友聽了竟然笑說，很多美國人跑到德國接受手術或治療，然後一走了之，根本不付錢。這樣看來，「可負擔照護法」是更為接近德國的健保，而川普要的才是台灣的健保吧。

至於美國這些社交媒體完全按照自己的喜好或判斷（如果真的有什麼可靠的判斷標準的話），動輒停止別人的帳號（我一個學生因為上WHO網站去和中國的鄉民互罵，結果就被臉書停權十天），我雖然知道他們在法律上可以這麼做（就像《紐約時報》可以選擇不接受共產國家的廣告一樣），但是一個自稱提倡言論自由的民主國家，不說明人家是在什麼地方犯了言論自由的法規就把人家停權，這個畢竟不是很令人信服的做法吧。可惜，松田教授對這一個現象完全沒有著墨。

我不能說川普沒有缺點，但是這裡地方不夠了，我只用移居台灣人都很熟悉的話來形容他：剛愎自用！這個是他失敗的根本原因。

松田就像很多美國的大學教授一樣，只是跟隨主流高等教育的想法，缺乏批判性的反省和探討。

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