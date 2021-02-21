自由廣場》從311餘震看核四爭議

◎ 蔡雅瀅

日前，福島外海發生規模七．三強震，幸而福島第一、第二核電廠均已廢爐，女川、東海第二、東通、柏崎刈羽等核電廠亦均停機中 ，並未引發核子事故。

二○一一年三一一地震引發福島核災，日本的反應爐陸續停機安檢。二○一二年六月進入零核電狀態，二○一三年九月再次進入一年十一個月的零核電狀態 。截至今年二月八日，日本已有廿四部反應爐廢爐、九部未申請再起動、七部取得設置變更許可、十一部新規制基準審查中，僅九部再起動，其中僅四部運轉中 。而二○一○年至二○一八年日本的發電結構，核電從廿五％降到六％，再生能源則由九％增加到十七％。從消長看來，「減核」反更能「養綠」。

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此次地震，震央位置和深度與三一一地震接近，原因均為太平洋板塊隱沒到北美板塊底下，被認為是三一一地震的餘震。曾因強震引發核災的地方，相隔十年仍有餘震，讓人意識到核電廠選址的重要性。

核四公投理由書宣稱：核四地質區未發現活動斷層，最近的活動斷層遠在卅五公里外。實則，二○一九年九月二日中央地調所「核四廠區附近海域地質資料研討會」會議紀錄載明：F4、F5、F6、F7、F8等斷層應為活動斷層，F2不排除為活動斷層；F4、F7、F8等斷層可連為一條斷層，F2斷層不排除與F4、F7、F8等斷層連結。監察院調查報告認定：核四建廠前，已發現兩反應爐間存有「低速帶」，廠內有許多不連續剪裂結果或擾動帶；建廠期間，又發現剪裂密集帶；地基開挖時，逕以混凝土回填，顯有混淆視聽及規避審查之嫌；福島核災後，立院要求地質總體檢，調查結果，核四外海存在約九十公里的活動正斷層，攸關安全甚鉅，卻未全面深入調查及討論，核有違失 。

時間或能沖淡人類對核災的記憶，但地質結構不會遺忘發生過的地方。面對斷層帶上的核四，不能遺忘福島核災的教訓。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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