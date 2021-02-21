自由廣場》兩大關鍵指標 看懂政府為何打炒房

◎ 王瑞興

依內政部統計，二○二○年買賣建物卅二萬六五八九棟，較二○一九年增加二萬六三一四棟，增幅八．七六％，且價量齊揚。去年十二月初行政院會祭出「健全房地產市場九方案」，下列兩項指標，正是關鍵警訊。

一、房貸餘額佔GDP比例超過警戒線。國際上將房貸餘額占GDP比例是否超過四十％，列為房市泡沫化的警戒線。依據中央銀行及行政院主計總處統計，二○一三年一月購置住宅貸款（房貸餘額）為五兆四四二九億元，占當年實質GDP十六兆一七一八億元的卅三．六六％，如加上建築貸款（土建融資）一兆四五一九億元，合計六兆八九四八億元，占GDP的四十二．六三％。到二○二○年十二月購置住宅貸款攀升至八兆○四二三億元，占當年實質GDP十九兆七九一三億元的四十．六四％，跨過警戒線；如加上建築貸款二兆四六一二億元，合計十兆五○三五億元，更高達GDP五十三．○七％。八年間增加三兆六○八七億元，增幅高達六十六．三○％。尤其從二○一八至二○二○年三年間增加二兆一○一九億元，顯示近幾年房市過熱。如果房市未能降溫，央行繼續擴大「選擇性信用管制」力道，財政部及內政部進一步採取措施，也不必意外。

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二、家庭負債比達到危險地帶。國人傳統「有土斯有財」觀念，致房屋自有率長期在八十四至八十五％間微幅波動，高於歐美先進國家，例如美國人口普查局調查二○一四年第三季美國人房屋自有率僅六十四．四％。住者有其屋原是人生理想目標，但安聯集團發布「全球財富報告」示警台灣二○一九年家庭負債比攀升至九十二．六％新高，遠高於全球的六十五％，在亞洲僅次於韓國，是重要危險訊號，主因與高房價房貸有關。由於房價所得比居高不下，房價負擔能力比逐年上漲，排擠其他支出，也影響金融穩定。

小英就職四週年時，主計總處公布，台灣每戶平均資產淨值高達一一五七萬元，其中房地產五四○萬，佔四十六．六七％。日前主計總處預估二○二一年國民所得將邁入三萬美元，這是平均值。但，透過炒作房地產，激化貧富差距，不但財富世襲，貧窮也向下遞延。表面上，房市是艷陽高照，卻可能籠罩在陰影下，這也是為什麼要嚴打炒房，以落實居住與社會公平正義。

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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