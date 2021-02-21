自由廣場》顏清標刪不刪Ｑ

◎ 林修正

繼罷王浩宇成功、罷黃捷失敗後，國民黨、韓粉的「報復性罷免」指向台中第二選區的3Q立委陳柏惟。又據報載，「刪Ｑ」之後，國民黨還會推動罷免吳思瑤。從市議員到立委，國民黨一步步提高他們要罷免的等級。然而民進黨為防止骨牌效應，黃捷一役已經力挺，接下來對於陳柏惟應也會友情相助。相較之下，韓粉在此區的勢力小，因此社會普遍認為刪Ｑ成敗繫乎顏清標家族支持的程度。筆者認為，顏清標支持刪Ｑ是不智行為，理由如下：

一、師出無名。韓粉為報復罷韓而推動刪Ｑ，這和台中市民有什麼關係？

請繼續往下閱讀...

二、刪Ｑ四項理由不充分。停中火？檢驗政見多是任滿才檢驗，陳柏惟任期尚未過半；廣設服務處？選民僅會管自己的選區有沒有服務處，不需要管本區民意代表在其他地區設服務處；言論不當？貪贓枉法、被關的民代都沒有被倡議罷免，陳柏惟僅言論不被認可就要罷免他，「雙標」太刺眼；挺萊豬？同樣有萊克多巴胺，支持萊牛進口的盧秀燕、江啟臣未被罷免，支持萊豬的陳柏惟要罷免，選民勢必認為這說不過去。

三、把藍綠都得罪。挺刪Ｑ就是逼民進黨擴大動員和顏家對打。其次，韓粉與顏家根本不搭調，顏董就是趙少康咒罵黑金的黑，何況趙少康何時親近顏董？然而顏董挺刪Ｑ就是挺韓國瑜、挺趙少康，就台中海線民情而言，對顏家觀感、選票，只會打折、不會加分。

顏家扎根深且廣，二○二四年班師回朝是很容易。陳柏惟是外地人，又沒對顏家出言不遜，顏清標若硬是決定要罷免他，實在說不過去。罷免成功，人家笑顏董事長「頂輩人欺負下輩人」，顏董好意思派自己人去參與補選？若罷免失敗，顏董的臉哪裡放？他敢讓顏家人參與二○二四年的立委選舉？顏家在台中政壇的未來恐怕會越來越黯淡。

（作者為大學退休副教授，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法