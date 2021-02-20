自由廣場》活著說出真相 ――推介《蔡寬裕先生訪談錄》

◎ 陳儀深

本人過去出版的口述歷史超過十本，要以今日出版之《蔡寬裕先生訪談錄》耗時最久。早在我第一本的口訪成果即二○○○年中研院近史所出版的《口述歷史》第十期：蘇東啟政治案件專輯，及第二本即二○○二年出版的《口述歷史》第十一期：泰源事件專輯，就已經有蔡先生的訪談紀錄，而且這兩個案件的追查，很大的程度是透過他的協助，才順利找到適當的受訪者。

就蘇案而言，蔡前輩不但在獄中、獄外與諸位受難前輩相熟，由於他常住高雄的時候不時開車去台中或台北，路過北港常會去找蘇東啟「秉燭夜談」，所以對蘇東啟政治案的細節乃至蘇本人與李萬居之間的關係，知之甚詳。就一九七○年泰源監獄事件而言，蔡前輩本人就是當時參與其事的外役，事發之後雖然因故沒有擴大偵辦，蔡前輩和柯旗化等等「涉嫌人」一樣——在移監綠島刑期滿了之後——還被留訓三年，在這個意義上，他也是泰源案的受難者之一。二○一七年末我為了執行人權博物館委託的泰源事件研究案，再度造訪泰源的時候邀請蔡前輩同行，當時我們夜宿台東的溫泉旅館，我隨身帶著錄音筆，「浴前浴後」繼續進行不知已經是第幾次的訪談……所以，蔡前輩平常很少對外人說起的複雜身世，終於可以比較完整地記錄在本書中。

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本書不只是一般政治受難者的口述史，因為蔡前輩的生命經驗擴大了政治受難的意涵，其中最重要的是，蔡前輩對於轉型正義的追求鍥而不捨，包括馬政府時代的龍應台部長、王逸群主任，蔡政府時代的鄭麗君部長、陳俊宏館長、楊翠主任委員，以及立法委員柯建銘、尤美女乃至國民黨籍的蔣萬安等等，都是蔡前輩不斷遊說、接觸或「周旋」的對象，其中關於轉型正義各種「框架立法」的過程，都可以看到蔡前輩的身影，本書也儘可能在這方面做了紀錄。

台灣的轉型正義經驗比較接近所謂的「南非模式」。換句話說，所追求的不是理想化的正義，而是一種確實可行的正義。台灣政治民主化以後的轉型正義，是從九○年代國民黨執政的李登輝時代開始，歷經民進黨執政的陳水扁總統、蔡英文總統時期並沒有另起爐灶，只是延續和深化，其中理想與現實的拉鋸，大概很少人能比蔡寬裕前輩的體會更深刻了。

感謝前衛出版社願意和國史館合作出版這本書，當我們在尋思本書的書名時，編輯楊小姐說她最感動的段落是：烈士詹天增生前交代蔡前輩說要活下來，以便為後人說出真相。於是，我們就決定用「活著說出真相」作為書名了。

（作者為國史館館長）

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