自由廣場》攻臺成為持久戰，習近平怎辦？

◎ 施雅軒

美國《新聞周刊》(NewsWeek)在二月十六日刊登「習近平要仿效毛,思考美國將在臺灣退縮」一文,提前揭露澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd )在三、四月的《外交事務》(Foreign Affairs)所要發表的文章,破題即指出習近平欲通過奪取臺灣,在中國共產黨中取得毛澤東等級(Mao Zedong-level)的地位,並以十年內擊敗美軍為目標。此觀點不脫現今世界所理解的習近平對臺態度,但卻鮮少人願意討論,假如攻臺成為持久戰,習近平該如何面對黨內政治壓力。

習近平在二○一七年十月連任中共中央總書記和中共中央軍委主席,並在二○一八年三月連任國家主席和國家軍委主席,換言之,法定的權力接班需要到二○二二年十月與二○二三年三月才到期,若是攻臺所引發的人力物力無止盡消耗,派系便會反撲要求下台負責。

請繼續往下閱讀...

今年一月美國大西洋理事會(The Atlantic Council)才發布《更長電報—走向新的美中戰略》(The Longer Telegram - Toward a new American China strategy),直指美國的戰略與政策需要精準聚焦在習近平和核心圈的潛在問題(be laser-focused on the fault lines among Xi and his inner circle),如此將習視為美中關係的絆腳石,欲除之而後快,面對臺灣堅強的軍事防禦實力,解放軍攻臺便是習近平下台的集結號。

老子道德經曾云:「治大國若烹小鮮」,中國共產黨的百年黨慶固然重要,這慶功宴為何眾人僅執著預告大火快炒來滿足視聽效果?或許反身看看家鄉的清粥小菜燒餅油條,這也是個不錯的選擇吧!

(作者為高雄師範大學地理學系副教授)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法