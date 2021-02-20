自由廣場》0.4的中國疫苗「機關」

◎ 硬風

台灣對於要不要用中國的疫苗有很多爭議。

除了安全性（副作用），最重要的也許是他們的疫苗有沒有效。

很奇怪的，中國並沒有公布他們測試的結果。我看到的是土耳其、印尼及巴西有測試中國的疫苗。

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不過，土耳其參加測試只有一三○○人，印尼也只有一六○○人。巴西的測試有一萬二千人參加，他們公布的結果也許比較有意思。

巴西本來去年十二月十五日要公布。但臨時應中國的要求，延期一個禮拜。到了十二月廿二日又再度延後。後來一直拖到今年一月七日才說七十八％有效。

巴西負責測試的是一家叫作Butantan的公司。這家公司卻有人向新聞記者洩漏說這不是真正的結果。變成謠言滿天飛。一月十二日，Butantan公司出來澄清說七十八％是只包括重症及中等症狀的。如果包括輕症及沒有症狀的，效率只有五十．四％。

更有意義的是，Butantan公司宣稱那只是五十九歲以下的人測試的結果。大部分的人都可以看出，如果沒有年齡限制，他們的效力應該達不到五十％。但是他們為什麼把年齡限制訂在五十九歲呢？為什麼不用六十歲呢？

原因是現在用五十九歲，效率是五十．四％。如果年齡限制是六十歲，效率就可能會低於五十％。照WHO的標準，疫苗效率應該要高於五十％。如果年齡改為六十歲，可能就不能稱為疫苗。

不過中國因為國情和別人不同。所以他們加了一個別人沒有的規定，就是增加了年齡的限制。事實上，年齡限制的年齡是很有彈性的。如果用五十九歲時效率只有四十九．八％，他們就會把年齡限制訂為五十八歲或更低，直到效率達到五十％才會停止。就是說，只要疫苗有任何功能，就一定有辦法把它訂成可達到五十％的效率，只要調整年齡就行了。

我很好奇巴西測試有沒有六十歲以上的人參加。結果怎樣呢？還有，為什麼巴西跟中國官方都不談中國疫苗的副作用。美國和英國的疫苗都有副作用，中國的沒有嗎？

中國近年來一直向世界各國推銷「中國方式」的優越性。這也許是「中國方式」的一種吧！問題是，台灣要接受這樣的中國方式嗎？

（作者為美國台僑，科技公司總裁）

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