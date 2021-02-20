自由廣場》深藍拿顏家獻祭？

◎ 蘇俊瑜

高雄市議員黃捷的罷免案甫結束，罷免台灣基進立委陳柏惟的選戰旋即開打。筆者認為，這場罷免行動不僅僅只是台中第二選區的罷免之戰，背後更可能牽動了國民黨內部深藍系統與地方派系間的矛盾與衝突。

選戰就如同打仗，所需要花費時間、金錢與精力可觀，選後普遍需要一段時間的休養生息。上一場選戰熄火不久，一旦「刪Ｑ」罷免案成立，逼迫顏家提早面對未來的立委選戰，顏家必須考量自身資源配置，萬一「刪Ｑ」以失敗收場，勢必大不利於顏家二○二四再戰；即使勉強通過，一年後旋即要與綠營再度對決，消耗相當可觀。因此如果說罷免案對於顏家來說「很難賺」，大概相去不遠！

請繼續往下閱讀...

那麼，倘若顏家不是這場罷免戰真正的得利者，那麼是誰？答案是國民黨內部的深藍。綜觀「刪Ｑ」叫戰至今，背後主導者如羅智強、趙少康等，都是國民黨內部的超級深藍外省掛，與地方派系格格不入；若這股深藍勢力透過明幫暗助來主導罷免案節奏，從中攫取可觀的政治能量，有助於重返國民黨權力核心，班師回朝。

因此，這場罷免戰看似親中深藍與台灣基進間的對決，卻也可能是深藍系統試圖要將黨內地方派系拖下水，來完成他們重新掌握黨權的獻祭儀式。

台中第二選區這場罷免，絕非如黃捷一案那麼單純，其所牽涉國民黨內各利益間的糾結，牽一髮而動全身。若深藍因此掌權，從而對顏家、甚至整個台灣的地方派系，再度祭起「恩庇—侍從」的主僕架式，是福是禍還得拿捏拿捏！

（作者就讀中山大學社會系，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法