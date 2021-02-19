新聞線上》牛年大快人心可喜可賀

歷經一個多月危機，衛福部桃園醫院今天恢復營運，在對中國武漢肺炎防疫大作戰中，台灣再次取得重大勝果。（資料照）

記者莊榮宏

牛年伊始就有好消息，歷經一個多月危機，衛福部桃園醫院今天恢復營運，在對中國武漢肺炎防疫大作戰中，台灣再次取得重大勝果，這場逆轉勝贏得不易，必須為衛福部長陳時中率領的中央政府團隊和備極辛勞的全體醫護人員致敬。

回顧危機之初，桃醫很快就遭到歧視，醫護人員被拒於店門外，避之唯恐不及，幸好台灣人的良善天性在危難中從不缺席，桃園的店家商行個人紛紛捐便當送飲料贈物資，甚至拉到桃醫門外起鍋烹煮，免費供應熱食以表達力挺。

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但桃園市陷入「避桃令」的刻意孤立，藍營執政縣市若干首長搞切割，群起抵制桃園，市長鄭文燦不得不挺身呼籲團結抗疫並強調「桃園不是疫區」，綠營執政縣市的首長林智堅、黃偉哲、林右昌、潘孟安、陳其邁、翁章梁先後聲援桃園，藍營新北市長侯友宜更呼應「新北必當桃園的後盾」。危急之秋，大器與褊狹的格局之分於此可見分明。

但若干前公衛首長卻彷彿見獵心喜，對桃醫危機冷嘲熱諷，前衛生署長楊志良對染疫醫師落井下石，甚至在新聞頻道公然預言：「非常有可能，有五成以上機會，台灣未來兩三個月就會跟今天的日本差不多」，輕浮粗率，製造恐慌。當年對台北市和平醫院執行封院，搞出生離死別甚至有人因而自殺的前台北市衛生局長邱淑媞，則隔岸觀火，不明就裡，頻下指導棋叫桃醫應該「封院」。

今天桃醫恢復營運，楊志良的「非常有可能」變成完全沒可能，邱淑媞的「封院」淪為笑柄，啪啪兩聲，任性老人和封院婦人各被狠甩一記耳光，臉頰留下五指印，大快人心。

但好消息不只如此，台灣向德國BNT公司訂購五百萬劑武肺疫苗，卻在關鍵時刻遭「有心人」阻撓；路透昨天報導指BNT表示仍依計畫提供疫苗給台灣，此事若真，自是天大喜訊，除了大助國人抗疫，它的連帶附加利益則是，不知中了什麼失心瘋，從年前到年後都在幫中國推銷不良疫苗的前總統馬英九，可望就此閉嘴，一旦台灣人不必再為這個整型失敗的老人而煩心，那就更加可喜可賀了。

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