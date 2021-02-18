記者陳杉榮

立法院本會期將啟動修憲委員會，乍看之下憲政改革議題又排上政治議程，但修憲並非一蹴可幾，以台灣目前的政治生態和統獨歧異，涉及憲政體制的問題很難達成共識，加上過往累積的「憲改道德債務」必須償還，因此需要務實看待修憲。簡要又理性來說，修憲有三要，就看本屆立委有無修憲誠意和決心。

第一要、託付給青年人公民權。憲法第一百三十條規定：「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十三歲者，有依法被選舉之權。」降低公民權的年齡限制是全球民主先進國家的共識，台灣有必要修憲把公民權降低為十八歲，讓青年人行使對國家的權利義務。

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立法院朝野政黨難得對此議題達成共識，並在去年十二月二十五日三讀通過民法修正案，將民法成年人的年齡從二十歲降為十八歲，並訂於民國一百一十二年一月一日施行。為了進一步完整青年人的法律關係，修憲下修公民權為十八歲，已是當務之急。

第二要、增加立委席次。憲法增修條文第四條規定：「立法院立法委員自第七屆起一百一十三人，任期四年，連選得連任。」自立委選制改為單一選區兩票制之後，國會問政「地方化」、「庸俗化」、「綜藝化」的情形每況愈下，並非國家發展之福。調整立委選制，適度增加立委席次，將有助於政黨政治的發展，也有利於三權分立監督制衡的憲政體制之健全。

第三要、下修修憲門檻。憲法增修條文第十二條規定：「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定。」此一修憲門檻的難度極高，導致修憲之難「難於上青天」，唯有下修修憲門檻，才有正常討論修正憲政體制的空間，否則只要單方政治勢力抵制，修憲就將流於空談。

民進黨政府將在本會期建立府院黨與黨團間的溝通平台，提出「民進黨版」修憲案，國民黨對於修憲則是翻來覆去，莫衷一是，說過要廢考監兩院，又說不讓民進黨得逞，現在又說把重點擺在憲政體制的改革。只有提出既互利又單純的修憲案，朝野兩大黨才有形成共識的可能，只不過「務實不務虛」的修憲案看似簡單，卻也不容易通過。

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