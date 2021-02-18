社論》「過度公關」會讓戰狼收斂或更囂張？

拜登、習近平首次通話，除夕談了兩個小時。拜登在推文指出：「我今天與習主席通話，祝賀中國人民農曆新年，也談到對中國經濟行徑、侵犯人權和脅迫台灣的關切。我告訴他，當有利於美國人民，我願意與中國合作」。隨後，川普之煽動叛亂彈劾，在參議院宣告落幕。接著，昨天拜登在CNN專訪指出：做為美國總統，他必須大力反對北京對台灣的侵略，這當中包括香港議題，以及反對習近平對維吾爾族人做的事情。

拜登延續川普對台灣的支持，當然有其正面意義，但也凸顯了台海情勢的危疑，值得吾人當心。防疫的成功故事，晶片的護國神山群，令國人同感驕傲，但在維持防疫成效與經濟動能的同時，更要意識到這些台灣打國際盃的能量，也是北京處心積慮要摧毀的標的。最近，外交關係協會（CFR）的「美國、中國與台灣：預防戰爭的戰略」報告指出：台灣逐漸成為最危險潛在戰爭引爆點，如台海開戰，美、中與其他大國都可能捲入，拜登團隊必須記得，美中戰爭最有可能就是在台灣議題上。不過，該報告仍建議，華府申明不試圖改變台灣地位。而在台海現場，台灣地位的不確定，導致北京的一中原則在國際橫行無阻，正是危機的根源所在。繼續讓北京胡謅「台灣問題是中國內政」，只會不斷累積國際管控台海風險的成本。

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而在上述強硬表態之外，年初一拜登伉儷在推特發表影片（這給人一種家族意象），祝賀農曆新年快樂。他說：我簽署了一項行政命令，譴責針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義和仇外情緒，並指示聯邦政府在我們所做的一切事務中推動種族公平。令人納悶的是，亞裔、太平洋島民卻被連結到「牛年提醒我們要有韌性和毅力」。將華人牛年的意象，涵蓋亞太地區，難道是潛意識裡自我譴責，卻漠視中國更嚴重地壓迫亞太國家嗎？這會不會默認了亞洲惡霸的角色？相形之下，馬克宏將農曆新年此一文化遺產連結到中、韓、越等亞洲國家，並以法語、漢語、韓語及越南語向慶祝農曆新年的人們拜年，相對淡化了亞洲惡霸的角色。

美國重返亞洲，很重要的基本點，在於深入了解亞太的複雜與矛盾。以漢字文化圈的刻板印象來當觀察點，很容易掉入北京所期待的慣性思維。其實，現在的亞太國家紛紛走上現代化國家之路。過去大多數亞太國家，長期以來受到封建中國霸凌，朝貢制度成了中國與亞太國家的關係結構，近數十年隨著中國經濟與軍力的快速成長，「天威難測」的壓力則令亞洲國家備感侵門踏戶威脅。如果說封建中國著重的是象徵性的朝貢，現在的共產中國卻正以船堅炮利戰狼出征。香港這個中國與世界的界面，疫情期間遭北京加緊內地化，意味著亞太國家越來越確立的差異性，不容於「中華民族的偉大復興」的一元價值系統。

在本國譴責種族主義、仇外情緒，卻忽視中國在亞太地區甚至全球範圍的帝國主義行徑，難謂明智。除了衝撞第一島鏈、南海軍事化，中國在湄公河上游建造大壩，危及泰、寮、越、柬等國七千萬人生計。民主國家支持的組織「太平洋島國論壇」（PIF），由於中國積極介入而矛盾惡化。遑論香港事態、新疆事態所凸顯的，中國已成「一個完美的獨裁國家」，而且正在對外輸出「國家治理的高超能力」，企圖鯨吞蠶食民主世界的疆域。去年底，北京「抵制洋節」，打壓基督教會、發佈聖誕節禁令，達到高潮。而教廷與中國續簽「梵中主教任命臨時性協議」，拜登祝賀中國牛年春節，共機則春節襲擾台灣無休。習近平吃硬不吃軟，拜登有競爭有合作，且看誰牛年行大運？

二月一日生效的海警法，授權中國海警船得以對在中國（認定的）海域動用武力。此舉，簡直是灰色地帶戰爭的另一種型式，擴大了對台灣西南空域的襲擾常態化、「採砂船」進犯台灣海域等衝突邊緣策略。牛年，美國新政府剛暖車上路，中國摩拳擦掌部署戰略競爭優勢，首當其衝的亞太地區，即將面臨更大的不確定性。以往四年，川普向北京針鋒相對、戰略日益清晰，拜登也許另有戰略思維，但務必不亢不卑，以免無意間刺激了習近平的胃口。善意示好未必是壞事，但讓對方接收到錯誤的訊息就不是好事了。除夕通話，初一拜年，藏青色服飾選擇，紅色靠墊的中國風花紋與青花瓷，「過度公關」會讓戰狼收斂或更囂張，大家且拭目以待。

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