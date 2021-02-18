◎ 鄭志隆

農曆新年期間，電視廣告畫面不斷重複一些類博弈手遊或線上遊戲的廣告轟炸，有曾國城、林美秀的「老╳有錢」；吳宗憲的「豪╳娛樂城」；王識賢、曾莞婷的「包╳發娛樂城」；謝金燕的「大╳娛樂城」等，讓人懷疑賭博是否也合法化了？這些類博弈遊戲都找知名藝人代言衝業績，藝人也因此賺飽飽？這讓我聯想到，以前寒暑假學生聚集便利商店人手一機玩手遊的畫面。孩子們大部分是在玩對戰或角色扮演等休閒娛樂遊戲，但不乏好奇越界去玩博弈或上成人網站的人。

根據媒體報導，武漢肺炎疫情引爆宅商機，遊戲產業是受惠族群之一，含金量高的休閒博弈遊戲更是不少業者想搶進的領域。市場調查機構Statista預估，全球線上博弈遊戲市場規模去年達到近六百億美元，而從App Annie的暢銷排行榜來看，遊戲類的前一百名，博弈類型的遊戲長年佔據最暢銷大約兩到三成。

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雖然有人說類博弈手遊及線上娛樂城是合法的，它是結合網路科技的新興產業，提供正向的休閒娛樂活動，自有其一套說法。根據App Annie資訊，去年台灣手遊市場總收入有機會突破廿億美元，而前十一個月台灣手遊總下載量為二．五億次，其中「超休閒遊戲的解密益智類別」最受歡迎，而「角色扮演RPG」是台灣玩家最主流的類型。從這個訊息來看，手遊及線上遊戲自有其娛樂、科技與產業經濟的正面功能，但「博弈一枝獨秀，非博弈苦苦掙扎」，而中國業者習慣把台灣當成測試第一站，以及明星藝人的加持下，不只博弈手遊及線上遊戲蓬勃發展，或許如澳門和拉斯維加斯的「賭城台灣」也為期不遠了！

廿多年前，曾有藝人的代言廣告詞：「只要我喜歡，有什麼不可以？」所造成的負面效應，使得在教育現場的教育工作者必須付出數倍、數十倍的心力，才能抵銷孩子不成熟引用的觀念。手遊及線上娛樂城具有種類繁多、畫面精緻、內容豐富、對戰刺激、隨時玩、隨時賭等吸引人的優點，再加上這些明星藝人的推波助瀾，不免讓人興起一陣擔憂，至於其可能衍生的家庭與社會問題，有待政府相關單位及國人及早因應。

（作者從事教職）

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