自由廣場》新太空時代的挑戰與機會

◎ 吳智遠

近年來,世界各國紛紛投入發展太空事業,已揭起帷幕的新太空時代,儼然是大航海時代的翻版,為促進我國太空活動及太空產業發展,行政院初審通過之「太空發展法草案」,將於本會期送請立法院審議,此法將為我國太空活動及產業管理、設立國家太空中心、促進國際合作交流等重要事項提供法制基礎。

其中,推動高附加價值之太空技術產業應用,帶動關聯產業發展與國際接軌,尤為我國太空產業發展的重點方向,而關注美國國家航空暨太空總署(NASA)所發布的「挑戰」,或可協助台灣科技廠商在激烈的競爭中掌握產業發展先機。

有鑑於衛星與火箭科技發展已趨成熟,在新一輪的太空競賽中,經略月球與載人長時間飛行或駐留,乃是各國競逐的新聖杯:例如,二月九日由土耳其總統親自宣布的土國十年太空計畫中,最重要的目標便是於二○二三年底發射混合能源火箭上月球軌道,使該國成為繼美、俄、日、中、印、以與歐盟等國家或聯盟後,又一提出月球計畫的國家;此外,NASA近期的挑戰,則清晰楬櫫了美國攻克上述兩項課題的企圖心。

目前NASA正積極準備於二○二四年重返月球,與五十餘年前,阿姆斯壯等人蜻蜓點水般的拜訪不同,NASA這回打算把人留在月球上,圍繞著此一艱鉅的任務,NASA近期接連發布多項挑戰,例如:提升往月球運送物資能力的Lunar Delivery在月面建立能源網路的Watts on the Moon,以及如何利用月球水資源的Break the Ice Lunar挑戰等,以確保人類得以在月球上長久生存。

另一個亟需保障的項目則是食物,甫於年初發布的Deep Space Food挑戰,是一項由NASA與加拿大太空總署(CSA)聯合舉辦的跨國挑戰,尋找可以在沒有補給的情況下,協助填補為期三年的太空往返任務中,食物缺口的食品生產技術,以養活四名太空人,並讓未來太空旅行者得以如同在地球般的享受營養美食。

NASA發布的諸多挑戰,楬櫫了美國未來太空計畫中的許多前沿課題,同時透過開放式創新理念,提供了一個門檻極低的參與管道,或許有助於我國發展高附加價值之太空技術產業應用,並與國際接軌之計畫,協助有司、未來的太空中心,以及任何有興趣投身新太空時代的廠商超前部署。

(作者是生技研究人員及經理人)

