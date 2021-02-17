社論》民主必須自我保護

世衛專家過去一個月在中國進行新冠病毒溯源調查，日前專家小組領導者在武漢表示，新冠病毒最有可能是通過動物中間宿主傳染到人類的，從實驗室外流的可能性極低。這種說法，遭質疑有為中國背書之嫌。而美聯社與智庫「大西洋理事會」的聯合調查報告指出，一年多來，中、俄、美、伊朗極力主導有關疫情源頭的論述，「病毒為人造生物武器」一說最為繪聲繪影，而中國則是這些不實消息的最大來源國。

北京隱匿真相，早在疫情爆發便已開始，所謂的「疫情可能是由美軍帶到武漢」，去年初便出諸官方發言。日前，NHK回顧報導李文亮事件，也在中國慘遭斷訊。吹哨者李文亮，從被訓誡到被封烈士，兩種封口的方式預示了，國際急於尋找的真相，絕不可能由北京提供。諷刺的是，美國眾院議長裴洛西最為關心的，卻是國會襲擊事件而非武漢肺炎溯源。還好，至少白宮國安顧問蘇利文要求，中國應公開疫情初期的數據，且世衛的調查報告不受中國政府的操縱。不過，若拜登重返世衛急驚風，卻對究責慢郎中，習近平恐將甩鍋到底。

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日前，社群網站Clubhouse大受歡迎、百花齊放，但很快就遭官方封禁。BBC世界新聞頻道報導新疆維吾爾族受迫害，遭北京以「損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件」為由禁播。在此之前，壹傳媒集團創辦人黎智英，面對「講政治」的司法指控、羈押，說穿了也是北京清洗內部媒體的一環。在國內禁止新聞自由、網路自由，同時約束國際媒體在中國發聲，堪稱當今中國媒體姓黨的寫照：只准報導官方批准的真理。

曾經派駐中國十二年的德國記者馬凱指出：中國官方媒體不斷宣傳其抗疫成功，刻意忽略芬蘭、台灣、紐西蘭等抗疫的優秀範例，絕口不提中國國內疫情初期的失敗政策，刻意凸顯「中國制度」優於民主體制。他說：中國目前的疫情控制的確非常有成效，但「這種說法建立在集體失憶上」，「黨的宣傳一直在進行重新排序和重新配置的任務」。他提及六四、文革、汶川地震、天津爆炸等事例，例如二○一五年八月天津有毒化學品存儲倉庫爆炸後，審查機構大量刪除宛如人間地獄的照片，然後網上的報導變成了鋪天蓋地的英雄事蹟，幾個星期後，該事件就從新聞中消失了。

BBC世界新聞頻道遭北京禁播，歐盟對外行動署發言人表示，此舉限制了言論與新聞自由，香港電台據此停播也表明香港實施「港版國安法」後自由遭到侵蝕。其實，國際媒體在中國，向來就遭到官方的嚴格檢查，稍有觸及紅線，棒子便重重打下。最近幾年比較特別的是，所謂的姓黨已經被更精準地聚焦於姓習，習近平、習家軍才是檢驗的標準。為了定於一尊，為了二○二二第三任，中國媒體包括官方與非官方被清洗之後，接下來當然輪到境內的國際媒體，這樣才能確保習近平意志一統江山。

控制媒體閱聽內容，加強國際大外宣，堪稱戰狼出征的前哨戰。在民主國家，中國收買當地政客、媒體，加上偽裝媒體、學術單位的宣傳機構，洗腦無孔不入。新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中央電視台、人民日報、環球時報、中國新聞社等，被列為外國使團剛好而已。那些大外宣的任務，無非是要把北京的大內宣全球化，讓整個地表迴盪著中南海的口號，包括武漢肺炎是「多地多點爆發」，因此要「全球多點展開溯源」。始作俑者，卻以受害者姿態抗拒國際究責，且以疫苗外交壯大國際聲量，外加世衛主事者從旁協助，高調宣傳防疫成功的專制優越性。

中國環球電視網澳籍主播成蕾，去年八月失蹤，後經證實遭中方扣押調查，無法接洽律師。日前，澳洲外交部長潘恩才獲北京告知，成蕾已於本月五日正式被逮捕。反觀，華為公主孟晚舟引渡美國案，安住豪宅且司法手段層出不窮，最新舉動是向英國倫敦高等法院控告匯豐銀行。在中國，想抓就抓，不准狡辯，什麼國籍在所不論。但，北京卻到民主國家把民主玩得淋漓盡致，民主宛如一張戰狼的保護網。未來，社群網站如果也向數位極權主義低頭，北京的話語權更如虎添翼。民主如果疏於自我保護，不啻是自掘墳墓，張伯倫對希特勒，血跡斑斑可考，但願歷史悲劇不會出現當代版。

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