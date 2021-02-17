自由廣場》（林保華專欄）帝位不穩，習皇翻炒中華文化

今年春節期間，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》。以中共中央與國務院聯合發布，是要表明黨政合一的權威性。但是這個《意見》卻是中華飲食文化中的「炒回鍋肉」，因為就在二○一七年一月廿五日過年前夕，它們已經聯合發布過一次。

這份文件長達七千多字，讓我想起中華傳統文化中「懶婆娘的裹腳布，又臭又長」，所以不會浪費時間去看它。我只是抽查對照了一下，沒有改動，而且同樣十八項內容；但是兩篇的總字數相差約二、三十個字，因此應該是基本相同。今年發布的文件前面加了一千八百多字的說明，包括「政策亮點」與「主要任務」兩部分。都選擇在春節前後發表，是因為民眾過節的熱鬧心情容易不分青紅皂白接受所謂的傳統文化。

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這個《意見》在二○一七年初發表後炒作了一整年，該年八月英國《經濟學人》雜誌還發表評論，是否中共要給中華文化重新下定義。到了二○一八年三月，全國人大突然修憲，廢除國家主席任期限制，就讓「文化復興」冠冕堂皇的背後真相顯露出來，就是恢復政治上的「帝制」。此後這則文化復興議題每年都要小炒作一下，藉以鞏固新時代的習近平「帝制」思想。

有必要說明的是，中華傳統文化中的「帝制」是封建帝制，創新後變成披上馬列外衣的「社會主義帝制」。與現代民主國家中的「君主立憲」是完全不同概念。今年是辛丑年，讓人想起義和團與慈禧太后，後來慈禧太后被迫要進行君主立憲的改革，只是時不我與，死後爆發辛亥革命。習近平骨子裡沒有民主，他的封建社會主義帝制在假憲法掩護下變本加厲。

今年大翻炒之一是強調二○二五年實現的總體目標。在「中國製造二○二五」被川普打掉以後，以中華傳統文化取代它，反正都是中國製造，由物質變為精神，才不會使習近平思想太過空虛。

大翻炒更重要的目的，是要為明年的中共二十大做準備。既然憲法已經修改了，卻還要炒作這個議題，顯然是習近平感覺到帝位不穩。且不說黨內其他派系的反對，就是民間，在嚴密監控下，各種不滿也以不同形式發洩出來。到了民不畏死的時候，也是習近平的末日了！

春節期間，還有五十八個國家連署反對中國任意逮捕外國人，這是戰狼外交與香港國安法引發的公憤。一個甲子以前燒教堂、殺洋人而有八國聯軍，現在卻有五十八國連署，可見習近平的處境遠不如當年的慈禧，這時還能去想二○二五？這個建黨百年已經日子難過了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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