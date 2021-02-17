自由廣場》請陳時中慎思行政、法律責任

採購不可能進行第三期人體試驗的疫苗？

◎ 謝炎堯

今年一月三日，印度政府「緊急授權有條件的使用」印度Bharat Biotech新冠疫苗Covaxin，印度媒體隨即稱讚是印度的驕傲。Covaxin是Bharat Biotech、印度國家病毒研究所和印度國科會合作研發的疫苗，和中國疫苗採用同樣的技術平台，去年五月，印度國家病毒研究所和印度國科會提供病毒株，六月開始第一和第二期人體試驗，由印度醫學研究委員會選定十二處進行，第一期人體試驗結果刊登在英國刺胳針雜誌（The Lancet），顯示在靈長類動物有良好免疫反應。第三期人體試驗在十一月開始，計畫收納二萬五千八百人，在印度國內廿二處進行，預計今年三月完成。

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可是今年一月三日，印度的藥政主管機關（Drugs Controller General of India），接受專家的建議，提前核准緊急使用，印度許多學者專家和學術團體，以印度最著名的疫苗專家Gagandeep Kang為首，群起指責，反對黨資深國會議員Shashi Tharoor也表示無法接受，澳洲昆士蘭大學感染科Paul Griffin教授說從來沒有聽過沒有完成第三期人體試驗就核准緊急使用的前例。

截至二月四日，印度衛生部接獲通報接種疫苗後有廿五人住院和十九人死亡，衛生部長宣稱死亡與施打疫苗無關，不良反應微不足道。

我國最有經驗和業績的國光疫苗廠，由張上淳教授在台大醫院進行第一期人體試驗，發現免疫反應不佳而停止，其誠實的研究精神讓人尊敬，今年一月廿六日，美國默克藥廠 （Merck）和法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）合作研發的疫苗也因同樣理由宣布終止計畫。默克藥廠是歷史悠久有製造疫苗業績的知名大藥廠，巴斯德研究所是世界上第一個疫苗研究機構。

我國食藥署建議採購不可能進行第三期人體試驗的國產疫苗一千萬劑，請陳時中部長慎重考慮行政和法律責任，建議進行國人接受國產疫苗意願的民意調查，更強烈建議接受民眾實名制事先登記願意接種國產疫苗的人數，再下單採購。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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