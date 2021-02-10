自由廣場》（林保華專欄）習近平的骨子裡是什麼？

拜登新政府上台後，美中關係會如何演變受到密切關注，美中關係會影響美台關係，所以台灣人得更仔細觀察。

從拜登政府的中國事務與台灣事務官員的講話，美台關係大抵維持不變。拜登對中國關係則相當謹慎，在簽署幾十項行政命令中，與中國直接有關的只有一條，不准聯邦政府再使用「中國病毒」的字眼，有示好意味。二月四日的外交事務演說中，拜登提及中國是「最嚴峻的競爭對手」；其他官員也是用嚴峻或激烈競爭或挑戰來比喻，始終沒有跨出「最大威脅」與敵人那一步。

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拜登對中國比較有新鮮感的說法，是七日哥倫比亞廣播公司播出對他的專訪時所說的，習近平「骨子裡沒有民主」，但也說他「聰明、強硬」。拜登是西方國家中與習近平有超長時間個人接觸的領導人，他無法迴避要談起對習近平的印象。「骨子裡沒有民主」份量較重，就如馬英九在競選總統時聲稱燒成灰也是台灣人的毒誓。

從習近平上台後的表現，的確是「骨子裡沒有民主」，所以對他不必有任何改革的期望。拜登也表示，他不會以習近平熟悉的方式進行競爭。但是拜登沒有說用什麼方式。這就要摸清習近平的軟肋在哪裡，也就必須了解，習近平的骨子裡是什麼？

以習近平的成長經歷與表現，簡單來說，他的骨子裡就是當年的紅衛兵。相較於其他國家領導人，拜登的年長這時成為優勢，毛澤東發起紅衛兵運動時，拜登已經是二十多歲的懂事年輕人，他應該知道當時有沒有可能與紅衛兵「合作」？

紅衛兵的口號是「革命無罪，造反有理」，國內打擊目標是地富反壞右叛徒特務走資派，國外目標是帝（美帝）修（蘇修）反（印度與國民黨反動派）。他們的行動就是「打砸搶抓抄」。騙與偷也包括在裡面，因為只是「搶」的柔性方式，目的都是將他人東西據為己有，所以不但對蘇聯開戰，還欺騙美國總統尼克森上鉤。

如今習近平對國內的手段一樣，如對異議人士、不同派系與民企的手段；對國外只是美國與俄羅斯角色對換。

毛澤東的騙術高過習近平許多，老奸巨猾鄧小平三下三上，韜晦幾十年；習近平只知道衝衝殺殺。拜登的戰略耐心遇上習近平的急性打砸搶，看拜登能耐到幾時？要不要還擊？

拜登的耐心至今尚未致電習近平；習近平則急著施壓拜登。看未來兩人的高峰會是「拜習」，還是「習拜」，觀察誰是紙老虎。紅衛兵對「階級敵人」受虐的哀嚎不會有任何同情心，還會多踩一腳說「你是假裝」。紅衛兵最後被毛澤東派軍宣隊押送到鄉下「修理地球」，並且接受貧下中農再教育才收斂氣焰。拜登也應該知道怎樣才能制伏習近平。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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