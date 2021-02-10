自由廣場》以體系診斷災害簡訊問題

◎ 楊永年

台灣東部海域日前發生規模逾六的中型地震，國家級「災防告警系統」的手機簡訊竟連響十三次，但前晚發生的五級地震卻無預警資訊，引發不少討論。有人認為擾民，有人認為總比因災難而死要好。氣象局則解釋，由於地震地處台灣東北較遠海域，且震源深度頗深，對於地震速報系統而言相對受限並受到計算誤差影響，才導致自動解算多次更新預警訊息發送。依此，不能認定是系統故障或錯誤，而是程式設計過程，未考慮此次地震的「模式」；至於未來會否出現其它模式問題，尚難定論。

國內外發生的「簡訊烏龍」已非首次。二○一九年在台南原本要發給開山里的登革熱簡訊，結果按錯指令誤發給全國。美國夏威夷亦曾發生「飛彈攻擊」的烏龍簡訊，造成虛驚。當然這並非手機簡訊警報系統不可信，而是說手機簡訊要如何精進，才能發揮更大功能。概念在於，系統通常要允許出現錯誤，但要能檢出問題根源，並除錯，讓錯誤不再發生。

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因此，這次的預警資訊失誤，不妨視為震災的測試或無預警演習；只是如何升級，值得深入「診斷」軟硬體問題。其內涵包括，軟硬體是否有改善空間。再者，程式只是軟體一部分，比較好的方式是，透過這次災害簡訊問題，以體系進行診斷，同時進行災害簡訊發送配套設計，進一步強化預警功能。理由有三：

一、手機是日常生活的必需品：將手機納入預警系統有其必要。透過「災防告警系統」，可以立即提供災害（預警）訊息；同時採取應有的防災作為，可以有效防災或避災。

二、防災簡訊應用愈來愈廣：防災簡訊如果和人、和體系進一步的連結，有許多發展的空間；亦即簡訊應用可以愈來愈廣。

三、簡訊僅係救災體系一環：手機簡訊係災害資訊一小部分，還包括資訊平台、管道設計與連結，都有思考或連結之處。

綜言之，透過救災組織體系進行診斷，除了不讓防災簡訊發生副作用。因此精進防災簡訊有其必要，如此才能發揮更大的防救災功能。

（作者是成大科技治理研究中心主任）

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