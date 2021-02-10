自由廣場》可笑的競選口號

◎ 盧廣誠

最近離開政壇多年，變身媒體人的趙少康突然大張旗鼓地表示要競選總統，而且喊出了「Make Taiwan great again」的競選口號。明眼人一看就知道，這是抄襲川普的競選口號，而且言下之意是台灣在過去曾經偉大過，現在則是國運衰微。

其實對大多數的台灣人來說，從去年開始，台灣才在國際上綻放光芒，讓台灣人感到光榮，這是台灣人初嚐偉大的滋味，何需再度偉大呢？

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對很多國民黨的傳統支持者來說，因為他們在過去是既得利益者，佔盡了各種福利，所以他們一直在緬懷過去的美好時光，但對大多數的台灣人來說，過去台灣何曾偉大過？

的確，過去台灣曾經連續數十年有很高的經濟成長率，讓人民的生活有明顯得改善，但那是以低廉的工資跟環境的破壞換來的。而且因為欠缺民主，多數人也享受不到年金的福利，所以很多人都感到生活苦悶，那時候的台灣稱得上偉大嗎？

解嚴以來，人民有了前所未有的言論自由，年金制度也逐漸普及到全民，健保制度又得到全球讚譽。而且從去年開始，台灣防疫有成，加上台積電等晶圓代工工廠生產的晶片成為全球許多經濟大國的追逐目標，終於讓台灣人揚眉吐氣。在這樣的氛圍中，趙少康拾人牙慧地喊出「讓台灣再度偉大」的口號，真讓人覺得他完全不接地氣。他也說他當總統後要讓中天回到五十二頻道，這讓人聯想到拜登形容習近平骨子裡完全沒有民主的說法，看來趙少康也不遑多讓。

（作者是退休大學講師）

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