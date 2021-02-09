社論》國民黨「親美和陸」的口號與實際

美國政權交替之後，台美關係有良好的開始。我國實質上的駐美大使蕭美琴獲邀出席總統就職典禮，拜登總統公開宣示要正面迎戰中國的挑戰，國務卿布林肯表明若北京威脅台海區域穩定，美國將究責，國務院鼓勵更多國家深化與台灣的關係，台美首場半導體供應鏈合作論壇也開張；而中國企圖給拜登政府下馬威，不斷以軍機侵擾恐嚇台灣，卻換得「美國對台灣安全防衛承諾堅如磐石」的回應，羅斯福號航空母艦戰鬥群及伯克級驅逐艦麥肯號相繼航經巴士海峽與台灣海峽，「執行航行自由」。

大致說來，拜登政府未必「川規拜隨」，沿襲川普的台海兩岸政策，但基本架構不變：新政府要求中國停止對台灣軍事、外交及經濟脅迫，並在經濟合作及參與國際社會支持台灣。另外，日本執政的自民黨將成立「台灣專案小組」，處理台灣周邊的安全保障問題，討論日美合作對策。美國智庫蘭德公司研究員霍農具體主張，拜登政府應加強與日本戰略交往，甚至共同備戰，以回應北京對台灣的軍事威脅。

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另一方面，中國一再宣稱，期待拜登政府「吸取川普政府對華錯誤政策的教訓」，雙方關係「重回健康穩定發展」軌道。同時，中國故技重施，從華爾街和美國商界下手，遊說新政府揚棄川普的對抗衝突作為，且勸誘兩國可在氣候變遷、全球經濟復甦、疫苗等議題合作。

基本態勢如此，我國自應掌握情勢，在對抗疫情、壯大經濟實力、增進安全外交等方面，積極努力，以期自助人助，有效對抗來自中國的脅迫打壓。

就此而言，前白宮國安副顧問博明上週的說法，最值得重視。他公開指出，台海緊張局勢並非台灣領導人的錯，全是北京的慾望與野心所致，美國應以實質行動幫助台灣避免衝突。台灣民眾也須明白局勢的重要及危險性，團結支持領導人，並瞭解必要時有所犧牲，做好備戰工作，以避免戰爭。

博明的分析與呼籲，平實中肯，直指台海問題的根本屬性與情勢緊張的根源，要避免戰爭，台灣要努力，美國也應協助。博明這番剴切之言，中國國民黨的反應卻是負面的，認為「以和止戰」才是上策，它的「親美和陸」政策已證明對話交流能促進台海和平，也有利美中關係穩定。該黨這番話，浮誇不實，自我膨脹，令人難以苟同。

首先，博明所強調的，不是要引發戰爭，而是以實質行動避免衝突或戰爭，國民黨卻把備戰、避戰上綱成「以戰止戰」，這是把博明沒講的話硬塞到他嘴裡。事實上，台海情勢緊張的製造者，一向都是中國；從雙邊官方往來如今中輟到軍事威嚇，都來自中國的片面行動。究其原因，在於中國宣稱台灣不接受其「和平統一」或「一中原則」，只要台灣朝自己的道路前進，恫嚇甚或揚言訴諸武力的行動不會停止。

事實如此，台灣與人為善的同時，須增強自身的實力︰有公衛醫療實力才能在武漢肺炎疫情中維持正常生活，有經濟實力才能展現台灣價值，有民主價值與實踐才能得道多助，有自衛能力也才能力抗惡鄰併吞。博明所呼籲的，台灣人要團結，有犧牲、備戰的認識與決心，正是現今我國所需要的自強之道。而且，他強調台灣若遭併吞，對美國將帶來極大惡果；美國因而須實質而不只象徵性幫助台灣。以其在國安會任內作為且有此發言，直言、諫言而切中實際，實為台灣之友。

國民黨宣稱，它的「親美和陸」能促進台海和平，也有利美中關係穩定，是正常人難買單的欺人之談。如果它親美，就不至於二十年前即六十九次封殺對美軍購潛艦預算，現在仍反對到底；也不會把美豬說成萊豬，刻意阻撓台美經貿自由化。它的「和陸」，實際上是「親中」，在虛假的「九二共識」下引中國勢力進入台灣，所作所為務求讓中國舒服，以開門揖盜的方式換取中國「軟的更軟」，當然不是真的「和平」。正因是假和平，中國武力併吞野心不戢，反而更看扁對它卑躬屈膝的國民黨。至於「有利美中關係穩定」，如其為真，川普總統就不必為此奮戰四年；國民黨要吹牛，不打草稿只會鬧國際笑話。

國民黨要爭取台灣人、特別是年輕人的心，根本之道在站穩忠誠反對的立場，內政積極監督主政者，但謹守對台灣國家社會的忠誠。不此之圖，繼續反美親中，前途無亮。

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