自由廣場》國軍為何成為藍營抹黑對象

◎ 林世軒

藍營這陣子找國軍的麻煩事件又一樁，中華民國總統蔡英文視察陸軍五六四旅時，因單位官兵親自表演了擒拿格鬥術的戰技演練，以示平時勤訓精練的成果，在最後結束時鞠躬，竟遭偏藍媒體抹黑為不合禮節。

別的不說，國軍軍官從中正預校讀到三軍官校以及國防大學畢業的不計其數，士官從陸專、輪機學校與航校畢業的不計其數，要講軍人禮儀，他們比誰都清楚，輪不到藍營，也輪不到偏藍媒體說嘴。

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經歷過上一次刪除預算爭議後，這一次藍營透過偏藍的媒體放話抹黑國軍，還炮製一個連存在與否都不知道的人物，一個曾在美軍服役並去過阿富汗反恐的陸軍士官，在臉書上痛罵違反軍人禮儀。但事實上這家偏藍媒體連來源都不敢貼出來，還敢批評保家衛國的國軍嗎？

事實上，光從二○一九年來看，藍營霸凌國軍事件就沒有少過，除了當時國民黨籍的總統候選人批評國軍戰力零、太監穿西裝外，最著名的例子就是國民黨對憲兵的指控：因為憲兵單位拍攝保防單元劇時，裡面的共諜「長得太像韓國瑜了」，有違行政中立，遭到當時藍營指控憲兵染綠。

事實上就筆者個人主觀認為，那個共諜與韓國瑜完全沒有一點相像之處，但藍營為了選舉，霸凌平常守衛重要機構場所的憲兵，甚至不惜動用媒體鋪天蓋地的對憲兵發起烏賊戰，心態可議。

至於國軍為何成為藍營抹黑對象，原因經過我的田野調查後，大約可分成三個：

一、對軍隊沒有掌握在自己手上不放心，盡量破壞並搞爛國軍。

二、藍營近年朝深藍與紅統路線走，相較於國軍長期與美國合作，並且堅持抗擊共軍武統的戰略，與其完全相反，矛盾與隔閡變大。

三、國軍近年從公關宣傳、戰略方向、透明化、人性化等大幅改革，但藍營整體氛圍沒有進步，過去說藍營老化是比喻，現在是直指實際歲數。但藍營的傲慢，看到國軍的變化而感到不滿，藉機抹黑。

尤其，國際大環境越來越不利於藍營堅持不改的路線時，他們對國軍的仇視也越大，畢竟國軍做為保衛國家第一線的重要戰士，也是解放軍的最大敵人。而美中對峙從川普當選初期的變動性，成為常態時，美國對中華民國的國防與外交應該由誰掌握，自然也會愈趨積極性，藍營在馬英九的八年完全擺爛國防，堅持深藍的路線等同否定國軍的地位和專業，但藍營從來不會自我反省，千錯萬錯都是國軍的錯。

（作者是輔大歷史所碩士生）

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