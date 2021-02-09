自由廣場》再次檢視趙少康

◎ 李欣芬

近日重返國民黨的中廣董事長趙少康，昨天宣布將爭取參選二○二四年總統，盼能推動兩岸和平以及藍綠和解。

趙少康也是繼台北市長柯文哲之後，第二位表態的；然而廿七年前他就選不上台北市長，未來他能選得上難度更高的總統嗎？另外，他說要推動兩岸和平以及藍綠和解，有可能嗎？

請繼續往下閱讀...

回頭看看一九九四年的台北市長選舉，趙少康恐嚇台北市民，如果沒選他，中華民國會亡國，台灣會亡國；然而事實證明，沒選他，不但台灣沒有亡國，還活得好好的，甚至越活越好！他自己更是活得特好，擔任富邦金控董事年薪七百萬，甚麼都不做，領得好爽，直到二○一四年改朝換代仍不願退，才被轟下台！

而二○○○年的跨世紀總統大選，趙少康則恐嚇台灣人說：「民進黨若執政，所有的外省人都會被趕下台灣海峽」；特別是離選舉不到三天的時間，三月十五日當時中國總理朱鎔基竟以非常強烈的言詞警告說：「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場！」這一幕令台灣人印象深刻且非常反感！很明顯的，趙少康與中共裡應外合來恐嚇台灣人民！

結果呢？最終陳水扁勝選了，趙少康這個高級外省人非但沒被趕下海，還在馬英九的掩護下，用十億分期買了價值五十七億的中廣，發財賺得飽飽的！

究其實，台灣會亡國，只有在藍營的裡應外合下，讓中共併吞台灣，才會亡國！而趙少康便是擅長用恐嚇手段，與中共裡應外合來威脅台灣人民的！如今他說要推動兩岸和平，其實就是讓中國統一台灣；而他說要藍綠和解，就是聯合中共，讓民進黨失去執政權，再次由國民黨來宰制台灣！

（作者是台灣教授協會會員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法