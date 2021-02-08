自由廣場》陳時中·韓國瑜·柯文哲

◎ 魯伯非

陳時中記者會宣布，引起二十例本土感染的部立桃園醫院清零計畫階段性任務完成，解散前進指揮所，回歸原有指揮體系。從去年初疫情爆發以來，到現在度過桃醫危機，我們可以清楚看出陳時中的執政邏輯以及領導風格。

去年陳時中接任疫情指揮中心指揮官以來，就不斷面對各方挑戰和質疑。尤其是許多人提出的普篩，陳時中利用疫情記者會ppt不斷說明，普篩造成的偽陽性，會癱瘓整個醫療系統，偽陰性會讓受試者以為沒有得病而造成防疫破口。將確診接觸者匡列在防火牆內隔離十四天觀察，是最有效的防疫方式。經過一年，陳時中以全世界前三名的防疫成績，證明這項戰略的正確。尤其桃醫前進指揮所完成階段性任務，更是狠狠打臉前台北市衛生局長邱淑媞建議的不進不出防疫方式，以及斷言台灣三個月內會爆發大疫情的前衛生署長楊志良。陳時中是強勢型的領導者，他清晰正確的戰略邏輯，配合整個團隊的將士用命，所以能夠交出令人佩服的防疫成績。

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至於當了一年半高雄市長的韓國瑜，提出各種沒有邏輯的草包政策，例如太平島挖石油、愛情摩天輪，已經不用贅述，韓被罷免成功，已做了最好的說明。但是韓國瑜的領導風格倒是有一個優點，就是他會授權。如果找到有一定能力的單位首長，例如副市長李四川、葉匡時，倒也能為韓效命，成就路平燈亮水溝通的基礎建設。但如果找到像潘恆旭或是市長夫人閨密的高美蘭主管觀光局，則會搞出一堆爭議。

最差勁和危險的行政首長，就是像柯文哲這種靠批評別人蹭聲量的網紅型市長。不論是做了幾個點就喊卡的口罩販賣機、比同區民宅租金還貴的明倫社會住宅，或是拖了五年最後放水，還被遠雄求償十八億的大巨蛋弊案，完全看不出來這位號稱智商一五七市長的執政邏輯和能力在哪裡。更糟的是不會用人、沒有領導能力，所以像世大運功臣蘇麗瓊、都發局長林洲民這些將才紛紛求去。怪不得韓國瑜被罷免後，柯文哲的執政滿意度永遠墊底。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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