自由廣場》「牛」轉新機 澳台關係的關鍵時刻與機會

◎ 露珍怡（Jenny Bloomfield）

2021年對澳台關係來說意義重大，正逢2021年澳洲駐台辦事處在台灣成立四十週年，我很榮幸在此時展開我擔任澳洲駐台代表的任期。

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依照澳洲的習俗，首先我要向澳洲及台灣的原住民致敬，也向他們過去、現在和未來的耆老們表示敬意。

澳洲的原住民以及托雷斯海峽群島人，已經在澳洲生活了超過六萬年。同時，澳洲也歡迎了來自世界各地的數百萬人，澳洲是擁有世界上最多元文化社會的國家。澳洲人不是根據背景來定義，而是根據我們對公平、民主自由和法治的承諾，透過相互尊重、保有尊嚴、機會均等而團結為一體，這些價值觀同樣也是台灣人民及許多對澳洲做出貢獻的台裔澳洲人所共享的。

我很高興越來越多的澳洲人更認識台灣了。在疫情爆發前，來台灣訪問的澳洲人數創下新高，他們是受台灣的歷史文化、美食美景所吸引而來；我們也歡迎了每年數千名來自台灣的年輕人到澳洲留學或工作，推展澳台雙邊終身友誼和民間關係。我們深受歡迎的打工度假計畫以及新可倫坡計畫 (New Colombo Plan)將繼續推動雙邊的連結。

台灣人成功對抗新冠疫情的成果，也贏得許多的讚賞。疫情重創全世界，然而澳洲和台灣目前都幾乎沒有本土傳染。我們提供主要醫療物資給彼此，也都加入COVAX平台，並對我們太平洋地區的友邦提供必要的協助。

澳洲和台灣的經濟也都展現了驚人的堅韌力。台灣是全世界少數在2020年仍有正成長的經濟體，澳洲的經濟也正全力復甦中，絕大多數受疫情影響而失業的澳洲人如今已重返工作崗位；而澳洲也是保持AAA信用評比僅有的九個經濟體之一，這對澳台彼此互惠互利、和多元又持續成長的經貿投資夥伴關係，是個好消息。澳洲和台灣也共享對以規則為基礎的多邊貿易體系的承諾，特別是針對世界貿易組織，我們同樣在致力於建立一個以科技發展所支持適應氣候變化的未來，這些對全球經濟復甦至關重要。

我們很高興台灣人逐漸發現澳洲的優勢早就超越美麗的風景、特殊的動植物、美食美酒、友善的人民及輕鬆的生活方式。當然，我們也期待能在不久的未來歡迎你們來澳洲。但同時，澳洲也是世界上最強勁的經濟體之一，排名全球第十二大；澳洲是農業、能源和資源的大國，能提供健全的農業及能礦生產，支撐印太區域的經濟成長及確保安全的糧食。澳洲是生活水準最高的國家之一，擁有世界級的教育、醫療、科技與創新。澳洲人來自全球各地，和整個世界有堅固的連結。我們在國際舞台上有著值得驕傲的紀錄，與合作夥伴一起努力打造一個以規則為基礎的世界，並促進印太地區及全世界的自由、安全穩定及繁榮。

澳洲今年在海外持續推進貿易自由化，經濟整合以及有堅韌力的全球價值鏈的同時，我們在國內也將優先推動疫情控制、疫苗接種、創造就業、持續我們世界級的民生服務及保護我們的生態環境。在我的任期內，我期待和大家一起合作來加深澳台的夥伴關係，攜手努力達成共同的目標，為澳台雙方人民及全世界建立一個更美好、更繁榮的未來。

在農曆節前夕，祝福大家闔家平安、牛年行大運。

（作者現任澳洲駐台代表）

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