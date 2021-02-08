自由廣場》防疫消毒「有噴有保障」？

◎ 林基興

防疫消毒化學兵群在桃園市消毒七千多處，官兵忙翻。但真的「有噴有保障」？

一月二十九日，世界頂尖《自然》期刊專文「新冠病毒少經由物體表面傳播，為何我們仍深度清潔？」（COVID-19 rarely spreads through surfaces. So why are we still deep cleaning?）指出，美國羅格斯大學微生物學家郭德門 （Emanuel Goldman）去年七月在《刺胳針傳染病》期刊發表文章，指出物體表面傳染病毒的風險不大；相較來說，大多數傳染源自感染者咳嗽、談話、呼吸，散播出懸浮微粒，美國疾管局也有類似聲明。

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一九八七年，威斯康辛大學實驗，感冒者與健康者同處一室玩牌與摸撲克籌碼，健康者不論摸臉、揉眼鼻與否，均約有一半的人被傳染；第三個實驗是，被感冒者污染的紙牌與撲克籌碼，拿到另一隔離房間，讓健康者繼續玩，也摸臉、揉眼鼻，但無人感染；顯示感冒病毒主要經由空氣傳染。

其次，去年四月到六月，美國塔夫茲大學環境工程師皮克琳（Amy Pickering）每週取樣麻州某鎮的門把與經過道路的按鈕；結果，接觸表面受污染的風險小於萬分之五，比懸浮微粒傳染新冠病毒的估計值低。亦即，物體表面有可能傳染，但不顯著。

常見報導新冠病毒留在各式表面（在不鏽鋼上可存活六天等），但這些實驗劑量大等因素，偵測到病毒未必是警訊，因病毒存活未必代表傳染。以色列Assuta Ashdod大學取樣醫院隔離區與隔離旅館的個人物品與家具，結果是半數醫院與超過三分之一旅館的樣品含病毒，但無一能感染細胞。另外，去年十一月，中國天津有人受染，歸咎於德國冷凍食品包裝表面；但世界衛生組織與其他專家不認同這種傳染途徑。

總之，對於新冠病毒，清潔消毒物體表面的成本效益，比不上戴口罩、通風與清潔空氣、密閉空間少說話、保持社交距離、洗手等。這些比防疫消毒化學兵猛消毒或店家大量擦拭更重要、更有效的防疫措施。

（作者現任大學教授，台北市民）

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