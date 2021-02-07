自由廣場》別忘了天竺鼠的漢他病毒

◎ 李道勇

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，近日在YouTube熱播，片長不超過三分鐘，外表療癒吸睛的「天竺鼠」，模樣嬌小、有著圓滾滾大眼，鼠迷們很容易因一時興起，把天竺鼠帶回家。

據說動保處已經責成所有的寵物業者，販賣天竺鼠以前，務必叮嚀飼主包括：天竺鼠食量大，糞便量也大，飼主每天需花一小時整理鼠窩；雄性屁囊會卡毛和異物，要定期清理；雌性天竺鼠一個月大就可受孕，飼主最好為牠們結紮；天竺鼠指甲每半個月須修剪一次；每半年至一年做一次健檢。

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天竺鼠宏亮又獨特的叫聲，又會撒嬌，十分黏人，你會覺得牠真是老天送你陪伴的angel。可是若牠半夜醒來在籠內奔跑發出聲響，飼主受得了？飼主有時要出差或旅遊，方便帶牠同進同出？

萬一哪天，飼主受不了、煩了、膩了，歸還寵物店家又不肯收，那時牠可能逃不掉被拋棄的命運。

天竺鼠對於環境的破壞，大概僅限於愛咬飼主家居的塑膠、木片，但牠是齧齒科，也就可能成為漢他病毒症候群的宿主。

疾管署統計，國內去年累計十一例「漢他病毒症候群」病例，高雄市五例、屏東縣三例、新北市二例、基隆市一例；今年首例即出現於高雄市。

既然疾管署呼籲，「不讓鼠來、鼠住、鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，那我們幹嘛沒事找事「飼老鼠咬布袋」，冒著感染「漢他病毒症候群」的危險？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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