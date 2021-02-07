自由廣場》緬甸的台灣投名狀

◎ 施雅軒

二月一日緬甸民選政府遭軍事政變，國務資政翁山蘇姬和總統溫敏（Win Myint）等遭到扣押，武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）宣布全國進入為期一年的緊急狀態，如此民選政府與軍方勢力相互爭鬥的檯面化，不免想到了去年的「中華人民共和國和緬甸聯邦共和國聯合聲明」。

去年一月十七日應總統溫敏之邀，中國國家主席習近平訪問緬甸，十八日與翁山蘇姬會面，當然也在下榻飯店會見發動這次政變的敏昂萊，充當仲裁者的習近平事後拿到「聯合聲明」這項大禮，其中第九條「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措。」台灣意外成為當時民選政府向習近平輸誠的投名狀，可惜賞味期只有一年。

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如今當事人豬羊變色，緬甸的未來令人感傷，但國際政治講求的是實力原則，文字遊戲僅能治標無法治本，台海政治不也是如此？尤其緬甸發動政變的當天，習近平在北京人民大會堂會見各民主黨派中央，代表致詞是「民革」中央主席，「民革」正是「中國國民黨革命委員會」的縮寫，同一天的兩件事放在一起，就更令人感到不勝唏噓了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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