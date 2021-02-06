自由廣場》蓋亞那台辦中挫談國民黨反應

◎ 吳哲文

在中國持續打壓台灣國際能見度與生存空間的情況下，任何有助於台灣拓展與他國之間實質關係的外交突破，正常台灣人多會以正面的角度看待，在索馬利蘭設處是如此，原先穩定推進中、但因中國橫加介入威脅利誘而告流產的蓋亞那「台灣辦公室」一案也如是，只有與中國同聲氣、不啻特洛伊木馬的中國國民黨等泛藍政媒勢力，會以「小幫忙大罵」的態度操作議題，與罪魁禍首中國當局隔台海相唱和。

國民黨人批判此次蓋國案的理由之一是蔡政府上台以來已與七國斷交、邦交國數創退出聯合國以來新低，呈現嚴重的外交負數。但國民黨很明顯是在混淆概念，截至目前為止各國無論是與ROC建交或斷交，所處理的問題標的無非是聚焦在「誰是中國的合法代表政府」上，而不是承認台灣作為主權獨立國家，而且國民黨人很明顯的也無視於連七十一年前的蔣介石在電文中或六十多年前ROC外交部檔案也都承認的「ROC無台灣主權」、「台灣主權尚待終局確定」的事實，台灣正式建國前在各國設立「台灣代表處」一類的機構、與各國發展實質關係，是再合理不過的處理方式。

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再者，國民黨人批判說「在雙方互動率極低、僑民明顯極少的蓋亞那設立據點，只是為了『加一』而設處」，請問國民黨人知不知道ROC政府曾經在一九七○年與蓋國政府簽訂農業技術合作協定？為什麼五十一年前的蔣介石政府可以為了「爭取更多國家支持ROC保住聯合國中國代表權」而與蓋國政府簽訂該協定、準備派出農技團，現在的蔡英文政府不能為了拓展台蓋實質關係在蓋國設置辦公室？南美洲東北的委內瑞拉與蘇利南都是極端親中的國家，台灣選擇蓋國作為在該區域的合作對象、兼顧加勒比海各國有什麼不對？蓋國豐饒的天然資源對台灣而言真的一點商機都沒有？而且連美國政府也居中牽線，其國務院、駐蓋國大使館及AIT也都肯定蔡政府本次的外交突破，到底國民黨有什麼好反對？

又及，二月五日凌晨傳出蓋國案告吹後，國民黨人不僅旋即擺出落井下石、幸災樂禍的嘴臉，譏笑「蔡政府大內宣失敗」，也不忘繼續偷渡「兩岸關係高於外交」的概念，絲毫無視中國如何以實際上可靠度極為可疑的國藥疫苗二萬劑等誘餌利誘蓋國當局、檯面下做出多少施壓，最後再向中國當局乞求施捨ROC國際空間，不僅中國當局會繼續當國民黨狗吠火車，相信台灣人也會繼續用選票做出正確的選擇，讓國民黨永遠在野！

（作者任職文化產業，新北市民）

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