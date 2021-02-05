新聞線上》別傻傻跟著中共扯「武統」

記者莊榮宏

武統，這個名詞是中共專門為台灣而精心鑄造的統戰凶器，全世界只有中共使用這種特殊名詞。

武統，武是動武，統是統一，兩字合用，目的是要將對台動武的侵略行徑加以合理化，台灣人應該高度警覺，不可鸚鵡學舌，跟著老共口口聲聲「武統」，無意識地幫它作大外宣，彷彿認同此一名詞，而樂於與北京共用共知共享。

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中國是軍事強權，台灣是友善小國，中共若對台動武，是不折不扣的侵略，必不見容於國際，此所以中共用「統」幫「武」正當化的原因，這個「統」字一加，形同將兩岸關係敲釘鑽腳，定位為內政關係，一旦侵略戰爭包裝成「內戰」，就方便中共動手了。

中共聲稱「台灣是中國的一部分」，「統」就是這句話的濃縮字，台灣人若跟著說「武統」、「武統」，豈非默認兩岸為內政關係？這是愚蠢行為。

前美國國務卿龐皮歐去年十一月十二日已經聲明「台灣不是中國的一部分」，這話幫台灣解脫「統」的圈套，將台海與內戰脫鉤，為國際介入取得正當性，中共當然恨死龐皮歐，把他列入頭號「制裁名單」。

所以台灣人要有知覺，別傻傻跟著老共說「武統」，倘若不得不引用，就應該說「『中共所謂的』武統」，強調它是中共單方說法，我方並不認同，或者用「武侵、侵略、動武、攻台」取代「武統」。說到底，共軍若膽敢攻擊台灣，造成台灣百姓身家性命的折損，習近平自然也逃不過「戰爭罪」的追訴，最後恐將重蹈希特勒的下場。

「統」之於「武」，猶如「柄」之於「刀」；刀無柄，則無用武之地，武無統，則師出無名。正因為是如此重要，所以中共不斷創造「統」的法律，好為「武」作準備，之前已制定「反分裂國家法」，後來推動「國家統一法」，都出自同一脈絡，而繩圈越收越緊。

而台灣仍在沿用兩岸人民關係條例，這使自身難以擺脫內戰的餘緒，也是承受統派政黨牽制下的困境，但有朝一日應該甩脫這個包袱，最近立法院正推動修改國徽，這是除去內戰圖騰的民權初步，國民黨必定哇哇叫，中共必會隔海唱和，但該做的事，執政者還是要勇敢承擔。

送鼠迎牛，新的一年將開始，台灣官員不要再講「武統」，不要淪為中共認知戰的俘虜了。

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