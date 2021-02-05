社論》國民黨本土派安在哉？

中廣董事長趙少康重返國民黨，與前高雄市長韓國瑜聯手，劍向黨魁，甚至遙指總統大位，在藍營內部捲起千堆雪。不僅是因為這位曾為黨國所栽培的政治金童，叛離國民黨多年後又頤指氣使要奪取黨機器，就連現在的國民黨領導階層也只能為其鋪路，讓趙可搭上競選黨主席的直通車，弱勢黨中央，徒令支持者搖頭慨嘆。

趙少康再亂國民黨，讓人憶起九○年代初期國民黨仍一黨獨大時，立法院內集思早餐會與新國民黨連線等次級團體尖銳之爭。當時李登輝總統主政下，國民黨內浮現主流與非主流的權鬥，這背後涵蓋挺李與反李、本土與非本土、省籍及統獨等路線分野。而主權在民的國民意識漸成主導力量，黨內「中華民國在台灣」本土路線獲得鞏固，新國民黨連線部分成員如趙少康等人出走另組新黨。

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趙少康重返國民黨，代表這股深藍保守勢力班師回朝。包括立法院國民黨團也改朝換代，青壯派立委不再任黨團三長，新任黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文等均屬趙少康政論節目常客，外界形容是「少康幫」掌權。另外，部分藍媒趕忙公布國民黨主席最新民調為其造勢，趙「遙遙領先」，而「大器」的現任黨主席江啟臣遙遙落後，「媒體人」趙少康展現了政媒供應鏈的兩棲優勢。

韓國瑜、趙少康等擅長鼓動造勢，「草根藍」與「知識藍」的結合，對同樣想角逐黨主席的江啟臣、前黨主席朱立倫等人，討論度立遭邊緣化。「建制藍」是否真如此不堪一擊，情勢或容繼續觀察。但眼前最大危機是，乏於論述與戰略視野的國民黨領導階層，對於黨內大中國意識的回潮，仍困於所謂「九二共識」難以自拔，改革形象模糊。難怪趙少康受訪時損說，國民黨現需要強而有力、非常有魅力、有群眾的領導人，「他們真的好，我根本不會想出來」 。

江啟臣去年三月當選國民黨主席，頗有世代改革的象徵意義。針對總統及立委選舉大敗，也做出深刻檢討，例如票房毒藥的九二共識，黨內改革委員會曾稱是「過去式」，但在藍營大老反彈，中國也出面恫嚇，江啟臣最後定調兩岸路線，是「基於中華民國憲法的九二共識」。九二共識陰魂不散，江的半吊子改革被看破手腳，總想要拉攏與平衡黨內流派勢力，妥協性的論述自然也破碎不堪，左右逢源不成就會左支右絀，也讓深藍得以集結並進軍黨中央。

迎回趙少康，江啟臣說是「擴大支持團結」，結果卻被趙講成缺乏魅力，為其量身訂做還遭貶損，也只能甘願受。但如果江啟臣原設想的平衡之術，還涵蓋國民黨既存的本土力量，那韓趙所代表的一中勢力結盟後，未來恐更壓縮黨內的本土聲音。對於曾被外界評價是黨內青壯派代表的江啟臣，要如何從這「為人作嫁」的棋局裡突圍，不窮於國民黨既有結構的思考，真正面對台灣的廣大主流民意，主導黨的走向，江啟臣才可能做到一位具有格局的黨主席。

再者，曾言要黨產歸零並捐作公益的江啟臣，對前黨主席馬英九所涉「三中」交易背信案，擔任中廣董事長趙少康在當年中廣交易案得利的這件事，不該裝聾作啞。法界指出，一旦趙擔任黨主席，將從過去得利者（中廣）身分，搖身為受害者（國民黨），趙和國民黨幾十億元的中廣官司糾纏不清，「債務人成債權人」，角色錯亂爭議，重傷害的還是國民黨。民進黨秘書長林錫耀點出，趙回國民黨「動機值得注意」。就是要提醒江，不要淪為替他人解套的幫襯者。

國民黨在二○一八年九合一選舉大勝後，氣勢攀高，原本重返執政有望。但短短一年多，昧於國際與台海情勢，加上一連串提名與路線錯誤，導致兵敗如山倒。如今更鮮明的深藍路線要重返，看似聲量不小，卻凸顯與主流民意更強烈的反差對照。去年辭世的李登輝，總統任內推動台灣民主化，他領導國民黨的最大貢獻，就是將這外來威權政黨，逐步改造為本土政黨。這樣的政治信念應要深化為國民黨的再生力量，而不是迎來保守勢力，卻又切不斷一中臍帶，令人有國民黨本土派安在哉之嘆。

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