自由廣場》談疫苗的選擇

◎ 謝炎堯

五千年前建造金字塔的傑出民族，消失無蹤，世界各地遺留許多成為廢墟的古國，原因之一，就是瘟疫造成的。截至今年二月一日，全球確診新冠疾病人數多達102,584,352人，死亡2,222,647人。新冠疾病是人類大浩劫的歷史重演，沒有迅速控制，有亡國之慮，而控制疫情最有可能成功的手段是注射安全有效的疫苗，因此，世界各國都由國家元首整合全國資源抗疫。

例如美國前總統川普下令衛福部、國防部和民間企業組成Operation Warp Speed（超速行動），其任務之一是快速進行疫苗的研發、製造和分配。針對疫苗研發，制訂四個支援研發的條件：一、有堅實可信的動物實驗數據，顯示有發展成為安全有效人用疫苗的潛力；

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二、能在2020年7月至11月間進行大規模的實地第三期人體試驗；

三、能在2020年底或2021年的第一季完成第三期人體試驗，而且能在2021年中製出一億劑以上安全有效的疫苗；

四、只支援採用四類疫苗製造平台的疫苗，第一平台是傳訊核醣核酸(mRNA)疫苗，第二是搭載不會繁殖的媒介體的基因疫苗，第三是次單位蛋白重組疫苗，第四是減弱病毒疫苗。採用第一平台的是Moderna和Pfizer/BioNTech疫苗，第二平台的是AstraZeneca，第三平台是剛宣布完成第三期人體試驗的Novavax疫苗，中國大陸的疫苗屬第四平台。

從研發愛滋病疫苗到使用流感疫苗超過七十年的經驗，只有第一和第二平台製程的疫苗才值得採用，因為它們接種後，產生中和抗體和組織免疫雙層保護作用，對小變異的病毒仍然有效；屬第三和第四平台的疫苗，只對原生種病毒有防護作用，一旦病毒變異就會失效。中國製造的疫苗，從包裝外殼就可看到VERO 細胞，表示是在非洲綠猩猩的腎臟細胞培養的滅活病毒疫苗，容易被汙染而成為不安全的疫苗，因此，不選用是依據科學數據，不是政治因素。

早在去年五月，川普就撥款二十五億、十九億和十二億美元支援Moderna、Pfizer和AstraZeneca研發疫苗而取得優先購買疫苗的權利；去年九月，德國政府也投入四億多美元支援Pfizer/BioNTech公司，歐盟也出資一億多美元，中國復星公司也投入一億多美元參加Pfizer/BioNTech的疫苗研發而取得亞洲地區的總經銷權。採用現代尖端科技研發優質疫苗，需要六十億美元的資金。這些國家領導人不是商人壟斷囤積疫苗牟利，而是有遠見的國家領袖要在最短的時間內給百分之八十的國民注射疫苗，達生群體免疫的效果，振興國家經濟，讓國民安居樂業。

1891年創立、世界知名的俄國流行病學與微生物學研究中心Gamaleya與俄國國防部合作研發製成Sputnik V疫苗，其製程類似AstraZeneca，去年八月一日完成第一、二期人體試驗，顯示有良好雙重免疫保護作用，於九月開始大量生產給軍方和民間接種，合乎現代第三期人體大規模試驗預定於今年五月一日完成，觀察俄國十一月以後疫情的變化，如果有明顯的好轉，可考慮採購。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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