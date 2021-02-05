自由廣場》台灣死亡車禍高居不下之主因

◎ 林月雲

近日柯文哲的「台中、高雄車禍死亡多，是因為政黨輪替」，惹出了一些爭議。其實真正最根本的原因是車禍致死後，對肇事者的懲罰可謂「不痛不癢」，因為無感，導致馬路上越來越多的危險或輕忽駕駛。只要判定非故意的「過失致死」通常會輕判，反正一條人命就是保險公司定價的兩百萬，保險公司賠了，肇事者不必賠償，輕判的結果，還可易科罰金，也不必坐牢，當然就不在乎了！

網路上有不少台灣為何車禍多的討論，有些人說因為台灣人口密度高，因而車禍發生率也高。查了全球前十名的人口密度，發現新加坡第一、台灣第四、荷蘭第八、以色列第九名。若以其他三個國家最新的車禍死亡人數配合其人口數，調整為與台灣相當的人口，依上述順序為八一五／一八四九／八七一／八七五人。一八四九人為台灣二○一九年的車禍死亡人數，二○二○年為一八五二人。此四個國家的數字表示，台灣二○一九年車禍死亡人數，比其他人口密度相當的國家多了約一千人。若再以鄰國日本二○一九年的三五三二人為基準調整人口數，台灣應該只有六六一人，也就是說，台灣二○一九年車禍死亡人數快要為日本的三倍。日本由二○一六年的五二二四人快速降到二○一九年的三五三二人，其嚴格執行數倍於台灣的理賠金與刑期，不寬容肇事者，應該發揮了功效。

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台灣多年來投入許多的資源進行交通大執法，看來成效有限。當權者是該嚴肅檢視車禍發生率高的根本原因了。胡蘿蔔與棒子必須平衡的使用。人道考慮使用過度，就會出現殺死自己母親竟然被判無罪的奇聞。當肇事者不需要為自己的過失負起什麼重大責任時，所傳遞出的訊息就是「撞死人，沒什麼了不起，反正保險公司會賠！」台灣的馬路已經進入亂世，或許是用重典的時候了！

（作者為政治大學企管系教授）

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