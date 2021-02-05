自由廣場》台灣「再次」偉大的秘密

◎ 吳海瑞

準備重回國民黨的趙少康，揚言要讓台灣「再次」偉大。

從趙的政治光譜來看，他心中台灣最美好的日子，應當是蔣經國在位的那段經濟繁榮、成長迅速的年代。那時候，台灣是鞋業、傘業、成衣、羽毛球拍…王國。

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小蔣一九八八年辭世，農經專家李登輝接棒，八年後的一九九六年，台灣的筆記型電腦(代工)、主機板、滑鼠、掃描器、鍵盤等，在全球的貿易量均執牛耳，電腦工業號稱全球第四，僅次於美、日、德。李登輝引領台灣十二年(一九八八至二○○○年)的經濟成就若不列入，就談不上「偉大」。

然而，當時經濟起飛的不只是台灣，韓國、新加坡、香港也一樣亮麗；而日本早已是一片天。見證了這段歷史的《時代週刊》亞洲版，一九九六年出版發行五十年紀念特刊，以「繁榮的秘密：亞洲不可思議的五十年」為題，有清楚的剖析。

時代週刊認為亞洲繁榮的秘訣，其實也不是甚麼秘密，也不光是把「儒家思想(當時的主流論述是「儒家文化」成就四小龍，甚至日本也是)配上西方技術」那麼單純。真正推動亞洲奇蹟的那一隻手是「危機感」。中國的文革、北韓的突擊南韓…，這一切的不安，更使自漢城到新加坡等地的人都深信，財富是最佳的安全防護。論者還引用社會學家卓本華的觀點：「貧窮是國家進步的重大動力。一個均貧社會的人民很容易動員起來，並展現高度生產力，因為其果實實在太誘人。」

當然，也有所謂的「改革」，如台灣所推動的土地改革，特刊一針見血描述：「在大陸時，蔣介石政府因某些國民黨大老懼怕自己的地產遭到波及，而拒絕實施土改，到了台灣土改卻突然成了好主意」。這點筆者印象深刻！大學選修「農業政策」時，教授談到菲律賓官員曾來台取經，台灣可以有效執行的答案讓對方啞口：當權者(改革者)沒有利益衝突，弱勢的農民(被改革者)只能順從。

美國援助也是關鍵。不僅以核子嚇阻武力和第七艦隊提供了安全防護，更是外銷導向的亞洲最重要的客戶。美國對太平洋周邊的盟友給予優惠貸款和關稅，而老美在亞洲打韓戰、越戰也成為當地經濟的一大助力。

週刊指出，「在一九七○年代，某些紙上談兵的經濟學家好像在彼此打賭，預測東亞地區哪一種雄心勃勃的經濟政策奏效；香港的放任式經濟、台灣受庇護的家族企業、韓國以列寧式手法急迫建立的重工業，還是新加坡溫和集權式的經濟？令人驚訝的答案是，最後每一種政策都成功了」。

總之，台灣等四小龍的成功，說穿了是美援和世界資本主義體系分工的結果，即便是最近崛起的越南，也都脫離不了美國因素與全球化分工。二十五年前的《時代週刊》視當時的執政者為「把基層努力與西方支援的成就據為己有」的官僚。至於歌頌者(個人觀點)，其極致是韓國人對朴正熙威權的懷念隨之移情，將他的掌上明珠朴槿惠送進青瓦台；台灣部分長輩緬懷兩蔣、甚至期待其後代能更上層樓，情懷類似。

「讓台灣再次偉大」看似正面，卻是否定當下；只是比起趙過去競選市長時的灑狗血「中華民國滅亡」，這次起手式高明多了。

（作者為上市公司專業經理人）

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