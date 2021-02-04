新聞線上》趙少康這部變奏曲

中廣董事長趙少康表示，不會讓國民黨新黨化，因為離開新黨已經20年了，大家不要沉浸在過去回憶當中。 （記者劉信德攝）

記者陳杉榮

趙少康經韓國瑜掛保證，宣布重返國民黨，「趙公舞劍」，似乎意在總統，拿下黨主席，再進軍二○二四。事實上，趙和國民黨幾十億元的中廣官司糾纏不清，「債務人想要變成債權人」，才是關鍵。有趣的是，前年總統初選，支持郭台銘的趙少康和韓粉高捧的韓國瑜勢同水火，如今趙韓結盟，你儂我儂，戲一開場，鑼鼓喧天，嚇唬江啟臣和朱立倫，政壇都納悶，這部變奏曲不曉得能演多久！

趙少康曾是「國會金童」，黨國刻意栽培的明日之星，多方位的問政，是國民黨在立法院的模範生。但他在台北市立委任期中轉任環保署長，環保署長時辭官參選台北縣立委，參選台北市長又辭去立委，「趙一半」的名號不脛而走。最近趙少康和陳水扁這兩位一九九四年台北市長選舉的競爭對手見面「復合」，相互取暖，和趙一時瑜亮的阿扁，在市長選舉時不斷痛批「趙一半」，說不管趙做什麼，半途都會落跑。

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和韓國瑜相比，趙少康學經歷都勝出，人家連韓國瑜都選過總統了，趙少康情何以堪。雖說「人生七十才開始」，趙少康嚷嚷重回國民黨，既想當黨主席，又要選總統，老驥伏櫪，雄心壯志，難道從不懷疑時不我予了嗎？想要贏得全國性大選，須有龐大的「舊雨新知」，老趙有這個條件嗎？看他依然盛氣凌人的樣貌，傳統國民黨元老和支持者必然被激怒，重新喚起趙少康和新黨分裂國民黨導致後來一再敗選，喪失台北市和中央執政權的新仇舊恨。

趙少康的新黨盟友，早也分道揚鑣。一九九三年新黨成立，趙挾民氣出任第一任黨魁，隔年順勢拿下台北市長參選權，選前最後關頭他突然宣布「辭立委拚市長」，沒有告知郁慕明等元老，獨斷獨行。爾後新黨作為國會第三大黨，趙和施明德等人喝起「大和解咖啡」，王建煊也「經濟金援」趙成立「新希望電台」；在新黨走下坡，王郁等人苦撐，極力敦促趙回黨領導時，趙少康卻一再撒手不理，王建煊等迭有怨言，這些恩怨情仇，新黨人可都「銘記在心」。

韓國瑜在總統大選潰敗的原因有很多，韓粉的局限性是重要因素。趙韓聯手，趙可以囊括韓粉的票源嗎？如果連國民黨的傳統票源都不能集中，憑什麼打總統大選？拿不到「舊雨」的票，能拿到「新知」的票嗎？光會喊「台灣就要亡國了」、「中華民國就要亡國了」這種陳腔濫調，年輕人根本嗤之以鼻。就拿韓粉為例吧，中年韓粉最大的對手就是自己的下一代，堅定「認同台灣」的這一代年輕人，怎麼可能認同趙少康！

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