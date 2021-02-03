自由廣場》國安團隊應儘速調整

◎ 劉依俐

因蔣家背景及不切實際的大中國幻想，自一九四九年底行政院在台運作迄今，陸軍將領有三分之二的歲月，出任國防部長、擔任參謀總長。相較於半個外交官的海軍，以及較需出國受訓的空軍將領，有更多機會接觸新科技及民主思想，因此民間普遍認為陸軍守舊、反改革。直到李登輝成為民選總統，開始任命出身空軍的國防部長。直到民主進步黨總統陳水扁，才首次出現「海空配」的部長與總長，肯定海空軍對台灣的重要。

嚴德發部長任用前辦公室主任當軍情局長，作風與績效屢遭質疑。前空軍副司令張延廷抨擊嚴薦任國防大學校長的王信龍只有專科學歷，難以帶領培育現代人才。形象惡劣的中國國民黨吳斯懷，是比嚴德發早一年班的陸官學長，使嚴容易被對台有貳心者佔便宜。嚴任部長已近三年，超過台灣歷任國防部長平均任期的廿八．三個月，可調退撫會或國防安全研究院。

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時值美國及印太政軍不穩，除非不受控或忠誠出問題，下任部長仍以退役上將為宜。與國防外交少有淵源的顧立雄，甫任國安會秘書長八個多月，不宜異動。文人部長的適合時機在下屆總統大選後。具國際經歷的國安局長邱國正雖或適任，但調動任職未達一年半的他，將影響情報龍頭之穩定。

基於「重層嚇阻、決戰境外」的戰略指導及應對中國武嚇之需，網路戰、電子戰及制空、制海、防空已成抗敵侵略第一線。考量蔡政府已任命空軍及陸軍部長，當前需全速推進潛艦國造，且故總長沈一鳴任職僅六個月，海軍部長搭檔空軍總長最恰當，符合軍種平衡及部長建軍、總長戰訓之分工。且美軍印太司令都是四星海軍上將，駐日美軍司令一向為三星空軍中將，海空配有助於台美前線溝通。部長人選為海委會主委李仲威、前總長李喜明和預計六月底屆齡離任而更適合的總長黃曙光。

至於總長人選，現役上將即可，別僵化地按期別看年班，否則每任只當一年餘，無益於長期規劃。曾任空軍作戰指揮官與司令的張哲平應屬適任，再由海軍等具國際背景之將領或國安會高層等接軍政副部長。王信龍調戰略顧問，美國康乃爾大學航工博士、前中科院長張冠群調國防大學校長，另拔擢具科技或後勤採購專業者接軍備副部長。大敵當前，需適才任官才能未雨綢繆。

（作者現為民間企業法律顧問）

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