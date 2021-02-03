自由廣場》何不用中國疫苗 安內攘外？

◎ 方復權

台灣取得新冠病毒的疫苗遲遲未果，引發另一波政壇口水戰。國人應該相信政府的努力，絕對沒有任何官員希望台灣同胞受苦受難。面對大國搶購疫苗，在初期「僧多粥少」的情況下，防疫表現優異的台灣，自然被全球藥商與產地國列為名單之後，優先供給確診與死亡慘重的國家，合乎邏輯順序。至於超買兩到四倍藥劑的實況，除了這些國家「嚇死人」的疫情，有些需要施打兩劑以及非百分百的藥效能力，都是涵蓋的風險。因此，台灣繼續採用戴口罩與檢疫措施，是迫不得已、權宜之計，國人應多加體諒。

至於進口中國疫苗，儘管防疫指揮官陳時中堅持不採納，筆者建議何妨一試，達到安內攘外之效。

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一、兩岸關係目前在地面上結冰，高空中火熱。政府應該透過購買疫苗的對話機制，向中國表達軍機軍艦騷擾的不必要。既然疫苗是人道救援，為何不停止極可能擦槍走火的另類威脅？最起碼等全球疫情結束之後，再展開對立也不遲。

二、 中國疫苗可以滿足某些鼓吹與嚮往的國人，透過健保卡的實名制，除了檢視「海水退潮，就知道誰沒穿褲子」，還能根據具體的「臨床實驗」，鑑定中國疫苗的功效，「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」，何樂而不為。

建議政府要購買疫苗而非接受餽贈的方式，除了對等，還有客訴的機會。基於桃園市有疫情擴散現象，以及第一線醫護人員要照顧，採購數量也不必太多，應急就好。最重要的一點，則是替願意接受施打者辦好高額保險，一般流感疫苗都有副作用的糾紛，不到一年就研發出來的中國疫苗，風險可能超高。

台灣不畏戰也不避戰，隨時穿好防護衣，面對挑戰。

（作者從事國際貿易）

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