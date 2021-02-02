社論》美股Gamestop軋空事件的震撼

華爾街股市最近發生遊戲驛站（Gamestop，ＧＭＥ）股票軋空事件，不僅ＧＭＥ股價激烈震盪，美股恐慌指數VIX上週勁揚五十三％，上週五道瓊指數重挫六百二十點，跌破三萬點。事件緣起，是網路投資散戶看不慣對沖基金放空ＧＭＥ股票，還稱股民為「傻蛋」，群起只買不賣，拉高了股價，迫使對沖基金高價回補平倉，以巨額虧損收場。相較於以往散戶總遭機構投資人坑殺，這次股民群聚蔚然成勢，因此大受關注；「小蝦米對抗大鯨魚」、「螞蟻雄兵扳倒大象」、「大衛挑戰巨人歌利亞」等讚語不絕；也有人為股市民粹化和網路鄉民的狂熱憂心忡忡。

在全球有五千多家連鎖店的ＧＭＥ，是一家電腦遊戲商，手機時代造成它的銷售模式走入夕陽，以致虧損連連，股價持續下跌，去夏低迴在五美元上下；但它力圖轉型為網路銷售，提振股價於一個多月前漲為約二十美元。股價變動引來對沖基金投入，除了出言譏諷股民，還大舉作空，被拋售的比率竟高達一百四十％，顯示有重複賣空的現象。被激怒的散戶因此在網路股票版論壇群情憤慨，起而對抗，經激烈攻防，上週五以三百二十五元作收。

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事件廣受矚目，除了對沖基金認賠退出，還在網路鄉民團結力量大，為網路時代的股市投資交易開啟了新模式。其中突出的關鍵因素，是網路鄉民有論壇交換訊息，激發行動，且網路交易平台免收手續費已成通例，卒能積小眾成大勢。同時，疫情紓困導致財政貨幣大寬鬆、資金氾濫，加上宅家的散戶大量進場，都使股市熱鬧滾滾。網路鄉民積少成多、眾志成城的力量，近年一再展現，包括台灣鄉民去年四月「斗內」集資在《紐約時報》刊登廣告為台灣發聲；如今在對抗空頭大戶一事，再度發威。

必須強調，參與對抗對沖基金一役，網路世代的熱情最為突出。誠然，參與ＧＭＥ軋空者未必盡是小額投資人，也不乏趁勢牟利或湊熱鬧者，但其中青年網路世代的特性相當明顯；參與者主要論壇「押注華爾街」（ＷＳＢ）的會員對嬰兒潮世代、西裝族、財經媒體ＣＮＢＣ普遍反感，還有人對ＧＭＥ實體店具懷舊心情。更重要的，網路的超越國界，讓全球各地都有鄉民加入這一役，台灣也有不少網路世代，以直接下單或透過券商複委託方式加入戰局。

除了在ＧＭＥ軋空一戰獲勝，網路業餘投資者還對ＡＭＣ院線、黑莓、美國航空等遭對沖基金看壞放空而淪為雞蛋水餃股者，大力支持對作。這一行動，因曾遭類似對待的電動車特斯拉創辦人馬斯克推文，聲援ＧＭＥ散戶而推波助瀾。從而，網路世代與華爾街老牌機構的衝突，將使法人作空趨於謹慎；上週在ＧＭＥ一週上漲四百％之際，就出現法人自保的預防性回補作空部位，拋售蘋果等績優股，也降低資金槓桿，流動性下降，是美股重挫主因之一。

美股因ＧＭＥ而動盪，引發從白宮、國會、財政部、證管會、媒體到廣大投資人關注。對有些參與者來說，這是追求散戶正義的聖戰，「資本市場需要完善的管理機制，但絕對不是遵循華爾街大老的遊戲規則」，出發點頗似十年前的「占領華爾街」運動；如能挫敗華爾街大咖，留下歷史紀錄，在危機中尋得機運，不啻實現新世代YOLO（You Only Live Once）（你只會活一次）的人生意義。

另一方面，ＧＭＥ軋空案為股市注入熱情及正義感，是華爾街在貪婪、恐懼中的另一元素，但能否維持戰果，仍待觀察。股價需要基本面支撐，有分析師指出，ＧＭＥ如轉型成功，股價應可達一百二十多美元，但需要時間與克服過程的挑戰。在此之前，因熱情及正義感所推升的股價，也可能讓參與的散戶受傷害。

在台灣旁觀ＧＭＥ軋空案，除了美股與台股的連動，更應關注一般大眾和散戶在股市的權益。以規模達四．四兆元的勞動基金為例，八年來發生四件弊案，由外部代操投信經理人利用基金炒股不法獲利，到最近基金運用局高階公務員涉嫌牽線外鬼抬轎，絕不容輕忽。

更重要的，網路世代對股市投資有轉熱趨勢，美股的散戶增加，台灣去年新增開戶也達六十七萬，總開戶數逾一千一百萬，占總人口的四十七．三％，其中二十至三十歲年輕族群居三十六．一％。台股指數創新高是人氣熱的主因，且有科技之便，年輕世代在選股與操作都有其特色，股市生態必隨之改變；市場未必因此走向民粹，但公平與民主一直是基本、重要，而須追求的目標。

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