自由廣場》國民黨何去何從 各方爭大位

◎ 曾德榮

二○一八年地方選戰韓國瑜帶動的韓流，一舉攻克高雄市府與襄助同志奪下多數地方政權，造就了一人救黨的豐功偉業，是國民黨橫空出世的救世主。可惜，國民黨誤判情勢，以為兩黨政局就此逆轉，吳敦義、郭台銘、王金平、朱立倫及韓流鐵粉開始黨內營私，由於韓流正盛，韓國瑜餘威仍在，增加了黨內欲爭大位者的出線難度，致使內鬥更烈，讓國民黨難得揚升的士氣因黨內初選而逐步崩解。

另外，當年韓國瑜新上任，高雄市政千頭萬緒待解，韓市長尚未展現施政能力，加上不受節制的個性，對議員質詢仍率性以對、鬥性十足，高潮迭起的議會之爭，雖滿足了藍營被壓抑已久的情緒，但無助於市政推動。之後，尚未坐穩市府寶座，還想半推半就下得隴望蜀，不安於室，除了飽受選民批判外，黨內菁英對韓的崛起原本就不以為然，支持度不足，數位圖謀大位者，亦被韓粉擠壓得寸步難行，心生不滿，當韓初選勝出，國民黨分裂已定，內憂外患之下，總統選戰失利與市長之位被罷黜，讓韓成了一閃即逝的流星，更證明國民黨的笨拙與世事難料。

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韓國瑜下台已有一段時日，未來何去何從，尚未表態，不過，以韓國瑜的論述能力、聚焦力、活力，加上韓流餘威，藍營選民仍有期待，目前，韓國瑜所能的不外乎下者：直接競逐今年八月的國民黨黨主席之位或投入二○二二年地方選戰，以黨主席選戰來說，檯面上的人選：江啟臣具現任優勢，朱立倫學養佳、穩定性足；連勝文靠連戰餘蔭，能力有限、人氣不足；趙少康回黨已無新鮮感，與黨主席之位無份；侯友宜條件夠，但市政繁忙，無意分心，若以個人看法，以歷練足、穩定性高的朱立倫或者人氣高、鬥性強的韓國瑜專責出任為佳。江啟臣年輕，欠缺地方首長歷練，立法院議事攻防已心力交瘁，黨務又被黨產會壓制，分身乏術，應卸任黨主席，專心致志，或者投入地方首長選戰。而新北市長侯友宜正專心市政養望，無意分心，二○二四若人望足，直取大位門票亦無不可，此次黨主席選舉，朱、韓兩人無論何者出任，均可專心致志，只要帶領地方選戰勝出，就是總統大選優先候任人選，您認為呢？

（作者是退伍軍人）

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